Niederkrüchten. Am Dienstag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann aus Niederkrüchten-Elmpt mit seinem Fahrrad auf der Straße An der Beek von Elmpt in Richtung Brüggen. Auf dem Gepäckträger des Rades saß der 4 Jahre alte Sohn. Der Junge saß ungesichert auf dem Gepäckträger.

Während der Fahrt geriet plötzlich ein Fuß des Kindes in die Speichen des Hinterrades. Der Vater hielt sofort an und verständigte den Rettungsdienst, da sich das Kind verletzt hatte und weinte. Zur ambulanten Behandlung wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht.