Streitpunkt ist eine neue Änderung im Flächennutzungsplan.

Hinsbeck. Renate Hommes wünscht sich gleiches Recht für alle. Als einzige Anwohnerin im Glabbach in Hinsbeck profitiert sie von den Plänen der Verwaltung zur Änderung des Flächennutzungsplans. Mit der Umgestaltung des Kneppenhofs, der an ihr Grundstück grenzt, erhält auch sie das Recht, in zweiter Reihe zu bauen. Die Anträge ihrer Nachbarn dagegen haben wohl keine Aussicht auf Erfolg.

Die Anfänge der Verstimmung zwischen Anwohnern und Verwaltung liegen im Jahr 2012. Damals beantragte der Eigentümer des Kneppenhofs die Änderung des B-Plans, um „eine kleinteilige Neubebauung“ anzulegen. Bislang enthält der Plan Hi-189 „Glabbach“ die Festsetzung eines Dorf- und Gewerbegebiets mit der Einschränkung „nur Diskothek, Betriebsinhaber- und -leiterwohnung zulässig“. Die Disko aber ging pleite, das Gelände liegt brach. In einem Gebäude sind Flüchtlinge untergebracht. „Eine gewerbliche Nutzung des Geländes ist aussichtslos“, sagt Ulrich Eckert vom Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung.

Die Interessengemeinschaft (IG) Glabbacher Einwohner, deren Vorsitzende Hommes ist, fühlt sich benachteiligt: „Wir Glabbacher sind nur ein Teil von Hinsbeck, mit rund 200 Einwohnern im Kern, und für die Politik wohl von untergeordneter Wichtigkeit.“ Die IG hatte die Politiker eingeladen, um das Glabbach kennenzulernen. Dafür wollte die IG erreichen, dass der Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans verschoben wird – und auch ihr Dorfgebiet in Bauland geändert wird. Die Politik aber stimmte dagegen.

Einige der Grundstücke seien zu klein für weitere Gebäude

Der Aufwand, alle Grundstücke einzubeziehen, sei unverhältnismäßig, hieß es in der Begründung. In dem Gebiet sind neben den Haupthäusern nur Nebenanlagen wie Schuppen und Garagen zulässig, erklärt die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche. Bei manchen Grundstücken sei offensichtlich, warum eine weitere Bebauung nicht infrage komme, sagt Eckert: „Sie sind zu klein.“ In anderen Fällen sei die notwendige Erschließung der hinteren Grundstücksteile nicht möglich.

Laut Beschluss der Bezirksregierung seien Außenbereiche wie im Fall Glabbachs der Landwirtschaft und der Natur vorbehalten, nicht der Bebauung, sagt Eckert: „Wir können das nicht einfach ändern.“

Die IG will weiter kämpfen. „Wir bleiben am Ball“, sagt Hommes. emy