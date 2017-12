Die evangelische Kirchengemeinde Süchteln hat das 52 Jahre alte Gebäude für rund 350 000 Euro komplett sanieren lassen.

Süchteln. Das evangelische Jugendzentrum EVVE am Westring in Süchteln ist kaum wiederzuerkennen. Das 52 Jahre alte Gebäude der Kirchengemeinde Süchteln hat eine Renovierung und Sanierung hinter sich, die es zu einem zeitgemäßen Schmuckstück werden ließen. Sozusagen vom Fußboden bis zur Decke ist alles neu im EVVE. Das Haus, in dem seit Jahrzehnten erfolgreiche und gut angenommene offene Jugendarbeit geleistet wird, ist heller, offener, einladender und multifunktionaler geworden. Es ist ein Treff, in dem sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen können – da waren sich jetzt Pfarrer Axel Stein, Jugendzentrum-Mitarbeiterin Edith Ix und Diakon Christoph Appinger einig.

Den Jugendlichen stehen nun 387 Quadratmeter zur Verfügung

Die Sanierung hat insgesamt rund 350 000 Euro gekostet. Die evangelische Kirchengemeinde erhielt dafür rund 135 000 Euro an Spenden, außerdem einen Zuschuss der Stadt Viersen von 141 000 Euro. In dem erneuerten Jugendzentrum stehen den Kindern und Jugendlichen fortan 387 Quadratmeter Erlebnisfläche zur Verfügung. Vor allen im Keller hat sich viel getan. Die einst „dunkle Disco“ gibt es nicht mehr, sondern Räumlichkeiten, die multifunktional genutzt werden können und die auch unterteilt werden können, wenn dies erforderlich sein sollte. Alle Fußböden wurden erneuert und es gibt im EVVE jetzt Akustikdecken, die den Lärmpegel senken. Die komplette Elektrik wurde erneuert. Im Haus wurde eine Fußbodenheizung eingebaut.

Küche wurde mit urigen Sitzmöbeln ausgestattet

Neu ist auch die großzügiger gestaltete Küche mit richtig urigen Sitzmöbeln, die übrigens auch an anderen Plätzen im Haus aufgestellt wurden. „Jetzt können wir mit den Kindern und Jugendlichen hier nicht nur kochen, sondern sie können in der Küche auch zuschauen und eine Mahlzeit einnehmen“, sagt Edith Ix. Die Küche besitzt jetzt eine moderne Kochinsel. Auch die Treppe in den Keller wurde erneuert. „Hier gibt es nun auch einen Handlauf für die jüngeren Kinder“, berichtet Pfarrer Axel Stein, der zu denen gehörte, der einen Anstoß für die Sanierung gab.

Erneuert wurde außerdem die Beleuchtung im Eingangsbereich. Neu ist im Keller eine Toilettenanlage. Teilweise wurden Fenster erneuert und Wände trocken gelegt. Überarbeitet wurde der Werkraum. Im Eingangsbereich bilden eine Theke und Sitzmöglichkeiten eine Einheit.

Acht verschiedene Räume stehen den Besuchern im EVVE jetzt zur Verfügung. Genutzt wird das Jugendzentrum auch von Kleinkindern im Alter von eineinhalb bis zwei Jahren mit ihren Eltern. Das Haus wird täglich – außer sonntags – genutzt. Es gibt dort unter anderem den offenen Bereich, die Sportgruppe, die Arbeit mit den Konfirmanden, die Gruppe „Kinder in Aktion“, die Fußballgruppe, die Gruppen des CVJM, den Kinder- und Müttertreff sowie die Zwergengruppe.