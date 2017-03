Ärger um Zustand der Wege im Grenzwald

Viele Wege sind durchweicht und deshalb praktisch nicht nutzbar. Der Förster sagt, das wird zunächst auch so bleiben.

Kaldenkirchen. So hatte sich das Karl-Heinz Dückers nicht vorgestellt: Der Kaldenkirchener, der mit seinem Hund Spock ein eifriger Spaziergänger ist, wollte in den Grenzwald, sich in der Natur bewegen. So, wie er es jeden Morgen macht. Doch dort, von der südlichen Wambacher Straße/Kreuzmönchstraße in Richtung Galgenveen und Ravensheide, fand er „heftige Fluschäden“ vor: „Es sah schrecklich aus.“ Die Wege waren von tiefen Furchen durchzogen, voller Matsch und Dückers stuft sie als „teilweise unpassierbar“ ein. Das ärgert und betrübt den leidenschaftlichen Spaziergänger – zumal er beobachtet hat, dass Mitarbeiter des Forstamtes mit schwerem Gerät und Fahrzeugen die Wege im Wald passierten. Was er sich wünscht: „Wenn Schäden verursacht werden, sollten diese auch in Ordnung gebracht werden.“

Thomas Gieselmann (59), Mitarbeiter des Forstamtes Niederrheines, ist für den Grenzwald in Netteal-Kaldenkirchen zuständig. Fragen wie „Warum machen Sie den Wald kaputt?“ hört Gieselmann zurzeit öfter. „Immer wieder“ sprechen ihn Spaziergänger auf den schlechten Zustand der Waldwege an. „Das hängt damit zusammen, dass von Oktober bis März Bäume gefällt werden. Das Holz muss mit großen Fahrzeugen abtransportiert werden“, erklärt der Forstbeamte. Und diese hinterlassen deutliche Spuren im Waldboden.

Spaziergänger müssen auf trockenes Wetter warten

„Wenn die Bäume geschlagen und abtransportiert werden, ist die Witterung meist schlecht, oft hat es mehrere Tage hintereinander geregnet“, sagt Gieselmann. Dadurch werde der unbefestigte Waldboden, der Sand und Kies enthält, aufgeweicht. Jetzt heißt es abwarten: „Sobald es einige Tage trocken ist, wird der Zustand des Bodens wieder besser.“ Und wenn die Phase der Baumfällungen beendet ist, werden die Wege abgetragen, wieder hergerichtet und etwa die Furchen beseitigt.

Karl-Heinz Dückers braucht also noch etwas Geduld, bis der Spaziergang wieder Freude macht.