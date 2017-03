Die Kreisbauernschaft spricht von Preisen um die sechs Euro pro Quadratmeter. Spitzenreiter ist Willich.

Kreis Viersen. Nicht nur die Wohnimmobilien werden immer teurer. Auch die Bodenpreise für landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Region haben deutlich angezogen. Nach Angaben des Gutachterausschusses des Kreises Viersen gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg beim Grünland um zehn Prozent. Demnach liegen die Preise in diesem Bereich bei knapp unter vier Euro pro Quadratmeter. Grünland, etwa an den Bachläufen von Niers, Schwalm und Nette, wird zur Beweidung oder zur Herstellung von Heu oder Silage genutzt. Es liefert also Tierfutter.

„Selbst schlechteste Böden gibt es nicht unter sechs Euro.“

Paul-Christian Küskens, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Viersen

Noch heftiger sieht es im Marktsegment Ackerland aus. Hier waren in den meisten Kommunen Steigerungen von etwa zwölf Prozent feststellbar. In Kempen, Tönisvorst und Willich waren es sogar 15 Prozent. Der höchste Wert laut Gutachterausschuss ist mit 6,70 Euro in Willich aufgefallen. Im gesamten Kreisgebiet gebe es kein Ackerland mehr unter fünf Euro pro Quadratmeter. Im Jahr 2000 lag der Durchschnittspreis (im Ostkreis) noch bei knapp über 3,50 Euro. Seit 2014 geht die Kurve besonders steil nach oben.

Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Krefeld-Kreis Viersen, Paul-Christian Küskens, sieht die Lage „sogar noch dramatischer“, wie er auf WZ-Nachfrage sagt. Selbst schlechteste Böden seien nicht mehr unter sechs Euro zu bekommen, so der Landwirt aus Niederkrüchten.

Die Bauernschaft merke verstärkt, dass „außerlandwirtschaftliche Investoren“ Flächen kauften, um diese dann wieder zu verpachten. Als Grund nennt er die Niedrigzinsphase: Andere Anlagen lohnen sich kaum noch. „Ackerland ist ein Spekulationsobjekt geworden“, kritisiert Küskens. Zwar gebe es ein Vorkaufsrecht für Landwirte, „aber bei diesen Preisen bringt das auch nichts“.

Nur noch eine Minderheit beackert die eigene Scholle

Paul-Christian Küskens ist sich sicher: „Bei mehr als sechs Euro steigt kein Landwirt mehr ein.“ Schließlich müsse dieser die Flächenkosten auch wieder erwirtschaften. „Wir verkaufen unsere Produkte zu Preisen wie vor 20 oder 30 Jahren“, meint der Bauern-Chef. „Aber dazu passen die aktuellen Boden- und Pachtpreise nicht. Diese seien im Rheinland so hoch wie in keiner anderen Gegend in Deutschland.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Nur noch eine Minderheit beackert die eigene Scholle. Zwischen 70 und 80 Prozent der Flächen sind nach Schätzung des Vorsitzenden der Kreisbauernschaft gepachtet. „Von Eigentümern, die vor Jahrzehnten aus der Landwirtschaft ausgestiegen sind.“ Hinzu komme, dass etwa dreiviertel aller hiesigen Landwirte diesen Beruf im Haupterwerb ausübten. Das heißt: Sie haben keine anderen Einkünfte als diese.