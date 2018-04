Schlag im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität: Ermittler der Bundespolizei haben auf der A61 in einem Auto mehr als zwölf Kilogramm Kokain sichergestellt.

Mönchengladbach. Einen 52-jährigen Rumänen und eine 29-jährige Rumänin hat die Bundespolizei am Sonntagabend um 18.30 Uhr auf der Autobahn A 61, an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Rheydt, überprüft.

Wie die Bundespolizei mitteilt, gab das Pärchen an, in Venlo Verwandte besucht zu haben. Die Frau wirkte hierbei sehr nervös, ihre Hände zitterten. Der Mann hingegen machte einen ruhigen Eindruck auf die Beamten. Im Rahmen der weiteren Kontrolle entdeckten die Polizisten am Fahrzeug Unregelmäßigkeiten an den vorderen Radkästen.

Daraufhin konnten insgesamt 14 Pakete mit 12,7 Kilogramm Kokain im Wert von 511.000 Euro gefunden und sichergestellt werden. Das Duo wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Das Pärchen befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. red