Schwalmtal-Waldniel. Bei einem Unfall auf der A52 in Richtung Roermond sind am Sonntagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei kollidierten zwei Motorradfahrer auf der A52 in Höhe der Abfahrt Waldniel. Bei dem Zusammenstoß wurden die zwei Fahrer schwer verletzt – Einsatzkräfte und Notarzt kümmerten sich um die Verletzten vor Ort, bevor sie in ein Krankenhaus in Mönchengladbach gebracht wurden, erklären die Beamten. Wie es zu der Kollision kam ist unklar. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Roermond gesperrt werden. red