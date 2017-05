Kinder entdeckten die Leiche im Schwimmbecken in Niederkrüchten. Die Polizei geht von einem internistischen Notfall aus.

Niederkrüchten. Im Freibad an der Straße Am Kamp in Niederkrüchten ist am Dienstagnachmittag eine 75-jährige Frau gestorben. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten Kinder gegen 16.30 Uhr die leblose, im Wasser treibende Frau gesehen und den Schwimmmeister gerufen. Sofort wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen und Maßnahmen zur Reanimation eingeleitet, doch die Niederkrüchtenerin starb noch auf dem Freibad-Gelände.

Notfallseelsorger kümmerten sich um Angehörige und Badegäste

Zu der Zeit befanden sich etwa 40 Personen auf dem Gelände, Mitarbeiter wie Besucher. Notfallseelsorger kümmerten sich um Angehörige und Badegäste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass die Frau aufgrund eines internistischen Notfalls starb. Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong eilte noch am Nachmittag zum Bad, um mit den Mitarbeitern zu sprechen. „Ich habe den Mitarbeitern Hilfe angeboten und ihnen zugesichert, dass sie begleitet werden“, sagt Wassong. Einer Mitarbeiterin habe er gestern frei gegeben, heute will er sich erneut erkundigen, wie es ihr und ihren Kollegen geht. Das Bad bleibt geöffnet.

Experte erklärt, wie Eltern Kindern in solchen Fällen helfen können

Kinder, die den Vorfall beobachtet haben, könnten mit einem Schock reagieren, erklärt Martin Schumann, leitender Notfallseelsorger im Kreis Viersen. Sie könnten schreien oder weinen, aber auch ganz still sein und sich abwenden. Eltern und Lehrer sollten auf das Verhalten der Kinder achten, rät Schumann. Bei Auffälligkeiten können sich Lehrer an den schulpsychologischen Dienst des Kreises wenden, Eltern an den Kinderarzt.

„Das ist eine außergewöhnliche Situation“, sagt der Notfallseelsorger. Man rechne nicht damit, dass etwas passieren könnte, „die Kinder befinden sich in einem Wohlfühl- und Spaßambiente. Und sie haben wahrscheinlich noch nie einen Toten gesehen“.

Wenn Kinder nach einem solchen Vorfall Fragen stellen, etwa wissen möchten, woran ein Mensch gestorben ist, sollten Eltern wahrheitsgemäß antworten, rät der Notfallseelsorger. „Wenn Eltern etwas nicht wissen, sollten sie dem Kind sagen, dass sie es nicht wissen, aber versuchen werden, sich zu erkundigen“, sagt Schumann. Auch Albträume seien eine „ganz normale Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis“. Dabei könnten Eltern ihren Kindern helfen, indem sie sie trösten, erklärt der Seelsorger.