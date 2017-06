Auf 2,1 Hektar soll an der Landwehrstraße/ Am Lützenberg gebaut werden.

Viersen. Wie groß das Interesse am Baugebiet Landwehrstraße/Am Lützenberg ist, spiegelte sich in der Informationsveranstaltung der Stadt Viersen wider. Nicht nur Anwohner waren vor Ort, um sich über die städtischen Pläne für die zukünftige Bebauung zu informieren, sondern auch etliche Kaufinteressenten. Mit dem geplanten Baugebiet schließt die Stadt an die bereits vorhandene Bebauung im Stadtteil Hoser an. Auf dem 2,1 Hektar großen Gelände, welches bisher als Ackerland genutzt wird, sollen 28 Wohneinheiten entstehen. Die Grundstücke werden zwischen 410 und 676 Quadratmeter groß sein.

Der Stil der Häuser soll sich an den bestehenden Häusern orientieren

In der Planung sind freistehende Einfamilienhäuser sowie einige Doppelhaushälften vorgesehen, die ein oder zwei Geschosse hoch sind. Die Doppelhaushälften sind dabei entlang der Landwehrstraße geplant. Vom Stil der Häuser wünscht sich die Stadt Viersen eine Anpassung an die bestehenden Häuser. Das sorgte für Nachfragen. Denn der kubistische Wohnstil, der das Gebiet derzeit prägt, ist nicht jedermanns Sache. Wobei Kristina Ohrem von der Bauleitplanung betonte, dass sich die Stadt Viersen noch nicht festgelegt habe. Sie bat die an einem Baugrundstück interessierten Bürger, bei ihrer Bewerbung für ein Grundstück direkt ihre Wünsche hinsichtlich des zukünftigen Hauses mitzuteilen. Die Bauvorstellungen würden in die späteren Entscheidungen miteinfließen.

Nach derzeitigem Stand sollen die am Feldrand stehenden Häuser Flachdächer erhalten, die Seite zur Bestandsbebauung soll mit Satteldächern versehen werden. Der Quadratmeterpreis wird laut Wolfgang Kraus vom Vertrieb der Grundstücksmarketinggesellschaft (GMG) der Stadt Viersen bei 210 bis 230 Euro liegen. Geplant ist, noch in diesem Jahr das Planungsrecht zu schaffen, damit die GMG im dritten oder vierten Quartal 2018 mit der Vermarktung beginnen kann.

Bis zum 14. Juli liegen die Planunterlagen im Technischen Rathaus, Bahnhofstraße 23-29 in Viersen, aus. Sie stehen auch auf der Internetseite der Stadt.