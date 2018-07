Schwalmtal-Hehler. Ein 16-Jähriger ist beim Schützenfest in Hehler durch einen Stich verletzt worden. Der 16-jährige Brüggener war am Samstagabend gegen 21.15 Uhr mit Freunden auf Fest unterwegs, als es zu einem Streit mit einer anderen Gruppe junger Männer kam. Das meldet die Polizei am Sonntag. Bei dieser Auseinandersetzung sei der Brüggener durch einen unbekannten Gegenstand verletzt worden.

Fünf Personen im Alter von 15 bis 17 Jahren seien vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 021623770 zu melden. red