Mettmann. Am Samstag kam es gegen 13 Uhr auf dem Angerweg in Heiligenhaus kurz hintereinander zu Stürzen zweier Radfahrer an der gleichen Örtlichkeit. Ein 49-jähriger Velberter fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Angerweg in Richtung Wülfrath. An einer baulichen Erhöhung kam es vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu einem Sturz, infolgedessen der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Unmittelbar danach passierte ein 50-jähriger Düsseldorfer mit seinem Rad die Unfallstelle und kam ebenfalls an einer Fahrbahnerhöhung zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen im Schulter- und Kopfbereich zu. Er wurde durch die Rettungskräfte ins städtische Klinikum Duisburg verbracht.

