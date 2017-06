Das Gebäudereinigungsgeschäft hat Robert Müller, Inhaber der gleichnamigen Wülfrather Glas- und Gebäudereinigung, von der Pike auf gelernt. „Im August kommenden Jahres feiere ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum. Darauf bin ich stolz“, sagt der 54-Jährige. In all den Jahren gehörte er stets der selben Fima an – seinem heutigen Unternehmen. Sein Vorgänger, der Firmengründer Hartmut Burkhardt, war lange Jahre sein Chef. Als dieser vor einigen Jahren einen Nachfolger suchte, war es eine ausgemachte Sache, dass Robert Müller, der in dem alteingesessenen Gebäudereinigungsunternehmen in der Wülfrather Innenstadt seine Ausbildung absolviert und viele Jahre als Geselle gearbeitet hatte, die Geschäftsführung übernehmen sollte.

Die Firmenübergabe fand 2010 statt. „Ich hatte als neuer Inhaber den Vorteil, dass ich auf einen festen Kundenstamm setzen konnte.“ Mit diesem gesicherten Polster, das ihm regelmäßig Aufträge sicherte, setzte er sich daran, den Abnehmerkreis für seine Dienstleistungen in der Glas- und Gebäudereinigung weiter auszubauen. „Das Erschließen neuer Kundenkreise hat sich positiv entwickelt“, berichtet der Unternehmer. „Wir werden uns als Firma aber nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern sind weiter dabei, den Kundenstamm zu erweitern und und unser Dienstleitungsprogramm um weitere Produkte zu optimieren“, betont Robert Müller. „Sollte uns dies gelingen, bin ich gern bereit, die notwendigen Investitionen zu tätigen und gegebenenfalls auch die Anzahl der Mitarbeiter zu erhöhen“, sagt der Firmeninhaber mit Blick in die Zukunft. Derzeit kommt der Schwerpunkt der Kundschaft aus dem direkten Wülfrather Umfeld, das Unternehmen hat aber auch Kunden in der ganzen Region um Velbert, Ratingen und Mettmann bis hin zu Wuppertal und Düsseldorf.

„Wir sind ein klassisches mittelständiges Familienunternehmen“, beschreit Robert Müller seine Firmenstruktur. Neben ihm sind sein Sohn Patrick als Geselle und seine Frau Brigitte als Büroleiterin im Betrieb tätig. Eine Tochter und ein weiterer Sohn absolvieren im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zum Gebäudereiniger. Aufgrund dieser Konstellation braucht sich Robert Müller vermutlich keine großen Gedanken um eine Nachfolgeregelung zu machen.

Ausbildung als gesellschaftspoltische Aufgabe

Um die Ausbildung der jungen Leute kümmert sich Patrick Müller, der über die entsprechende Ausbildereignungsbefähigung verfügt. Dass sein Unternehmen ausbildet, hält Robert Müller für wichtig, denn die Förderung junger Menschen ist für ihn eine gesellschaftspolitische Aufgabe, wie er sagt.

Das Firmenportfolio umschreibt der Inhaber mit der sorgfältigen und pünktlichen Erledigung von Dienstleistungen rund um Gebäude und Wohnungen privater Eigentümer sowie von Handel und Industrie. Es herrsche bei der Kundschaft ein ausgewogener Mix zwischen privaten und gewerblichen Abnehmern der zahlreichen Dienstleistungen seines Unternehmens, berichtet Robert Müller. Zu den vielfältigen Dienstleistungen gehören unter anderem die Neubau- und Glasreinigung, die Metall- und Fassadenreinigung wie auch die Reinigung von Teppichböden, Polstermöbeln und Leuchtreklamen. „Dies ist aber nur ein Ausschnitt unserer Angebotspalette.“ Robert Müller fügt hinzu, dass das Motto seines Glas- und Gebäudereinigungsunternehmens lautet: „Wir pflegen und schützen Ihre Investitionen.“

Zu erreichen ist das Unternehmen Glas- und Gebäudereinigung Robert Müller unter der Telefonnummer 02058-6172, Fax: 02058-7 48 97 und per E-Mail unter der Adresse:

info@gebaeuderreinigung-wuelfrath.de

