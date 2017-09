An beiden Tagen der diesjährigen 25. Hildener Autoschau ist ein Höhepunkt der musikalische Beitrag fast aller Ensembles der Hildener Musikschule. Am, Samstag, 16. September, und am Sonntag, 17. September, treten am Ellen-Wiederhold-Platz insgesamt elf Ensembles und Gruppen auf.

So werden sich am Samstag ab 13 Uhr das Bläserensemble „Blowing-Up“, die „RZ-Percussion-Group“, das „Sinfonische Blasorchester“, das „Ensemble AKKORDeon“, die „Vielsaiter“ und das „Junge Sinfonieorchester“ präsentieren.

Auch am Sonntag geht es bereits um 13 Uhr mit „Five@Seven“ los, ehe die Erwachsenenband „Groovtles“, die Internationale Trommelgruppe, ein Keyboard-Gesangsduo ohne Namen und die zweite Erwachsenenband „Another Time“ die Bühne betreten werden.

Die Auftritte an beiden Tagen bilden einen schönen Querschnitt der Ensemblearbeit an der Hildener Musikschule ab.

