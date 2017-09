Unbekannte bedrohen in Velbert-Mitte eine 54-Jährige und versuchen, sie in ein Auto zu zerren.

Velbert. Am frühen Dienstagabend vergangener Woche wurde eine 54-jährige Frau aus Velbert Opfer einer Nötigung und Bedrohung an der Heiligenhauser Straße in Velbert-Mitte.

Gegen 18 Uhr war die geistig beeinträchtigte Frau zu Fuß auf der Heiligenhauser Straße in Gehrichtung Ernst-Moritz-Arndt-Straße, aus Richtung Wordenbecker Straße kommend, unterwegs. In Höhe des "Aldi"-Supermarktes fielen ihr ein Auto, besetzt mit zwei Personen, sowie ein daneben stehender Motorradfahrer auf. Als die Frau die Männer passierte, stieg der Beifahrer aus dem Pkw aus, fasste nach der Frau und versuchte, diese in das Fahrzeug zu ziehen. Der Kradfahrer bedrohte sie zudem verbal und verlangte von der 54-Jährigen ebenfalls, in den Pkw zu steigen. Eine bislang unbekannte Zeugin forderte die Männer auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Diese konnte daraufhin schnell flüchten.Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise auf die Täter vor, beschrieben werden die Männer wie folgt:

Der Motorradfahrer: groß und schlank, dunkles Haar und Schnäuzer, dunkel gekleidet, trug eine Motorradjacke, hatte seinen Motorradhelm abgesetzt und auf der Sitzbank abgelegt.

Der Beifahrer: deutlich kleiner und von kräftiger Statur

Der Fahrzeugführer sowie das Auto konnten leider nicht beschrieben werden.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats bitten nun die namentlich unbekannte, engagierte Zeugin sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Velbert, Telefon: 02051- 946-6110, zu melden.