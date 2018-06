Velbert. Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in Velbert, über den die Polizei am Freitagmorgen berichtet. Ein 26-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Stahlstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Langenberger Straße übersah der Mann laut Polizei einen Kleintransporter, der auf der Langenberger Straße in Richtung Nierenhof unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 26-Jährige wurde leicht verletzt, der Fahrer des Transporters kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr Fahrbereit, so die Polizei. Sie mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Langenberger Straße zeitweise gesperrt. red