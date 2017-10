Der Ratinger TV bejubelte jetzt Bronze und Silber beim Wettkampf auf Landesebene.

Ratingen. Der TV Ratingen holte zum Abschluss der Leichtathletik-Saison jetzt noch einmal zwei Medaillen. Bei der Team-Meisterschaft auf Landesebene triumphieren die U 12 und U 16, die eine Bronze- und eine Silber-Medaille gewannen. Der TVR hatte sich mit drei Teams qualifiziert. Die U 18 verpasste dann aber wegen personeller Probleme einen Platz auf dem Podium und wurde Vierter.

Die U 12 trat im Kampf um den Jochen-Appenrodt Pokal auf der Anlage des Vorjahrs- Siegers in Haan an. Pia Bier, Rebecca Concellón, Bastian Goldmann, Lena Lacalapirce, Maria Liolios, Niklas Lietz, Mia Lucht, Alexander Männel, Emilia Meier, Karla Müller und Emelie Schomacher gingen gut vorbereitet an den Start. Auf dem Programm standen Hindernis-Staffel, Hochweitsprung, Tennisring-Weitwurf, Stabweitsprung und Stadioncrosslauf.

Weibliche U 16 bewies ihre Vielseitigkeit in Troisdorf

Nach den ersten vier Disziplinen lag das Team auf dem dritten Platz und ließ sich dann zur Freude der Trainer Nadine Häusler und Klaus Suhl nicht mehr vom Podium verdrängen. Mit einem starken Teamgeist verteidigte es die Bronze-Medaille. Noch besser lief es für die weibliche U 16, die in Troisdorf in acht Disziplinen ihre Vielseitigkeit bewies und sich den zweiten Platz sicherte. Femke Averdick, Johanna Averdung, Jana Barluschke, Marie Göllner, Julia Holzmann, Fenja Kothe, Olivia Kreft, Jarla Sander und Charleen Schmitz waren mit von der Partie. Die Leichtathletinnen hatten schon vorher ein klares Ziel, denn in der Rangliste waren sie als drittes von acht starken Teams gemeldet – und sie wollten diese Position behaupten.

Staffelwettbewerb brachte die Mannschaft zurück auf Rang zwei

Die Ratingerinnen pendelten während des Wettkampfes zwischen Rang drei und vier. Im Weitsprung, Speerwurf und im Sprint sammelten sie wichtige Punkte, konnten den Vorsprung als Zweite aber nicht entscheidend ausbauen. So fielen die Mädchen des TV Ratingen nach einem durchwachsenen Wettkampf im Kugelstoßen noch auf den vierten Rang zurück. Die abschließende Staffel sollte die Entscheidung bringen – und hier gelang den schnellen Ratingerinnen die zweitschnellste Zeit. Damit kämpften sie sich zurück auf den zweiten Platz.

In der U 18 starteten Lela da Costa, Leonie Drubel, Clara Lang, Anna Holzmann und Clara Winter – ein kleines Team, weil es einige Ausfälle gab. Schwierig gestaltete sich die Aufstellung in den einzelnen Disziplinen und so musste die eine oder andere Sportlerin in Disziplinen starten, die nicht unbedingt zu ihren Stärken gehörten. Insgesamt war es ein durchwachsener Wettkampf, bei dem jeder versuchte, alles zu geben. Nach sieben Disziplinen belegten die Ratingerinnen den vierten Platz. faja