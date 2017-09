Auf der Moldau paddelten Florian Beste und Lena Teunissen im Canadier-Einer auf Platz zwei.

Hilden. Der Kanu-Club Hilden freute sich beim Deutschlandcup in Budweis in Tschechien gleich über zwei Silbermedaillen. Auf der Moldau paddelten Florian Beste und Lena Teunissen im Canadier-Einer, also auf Knien und mit einem Stechpaddel, in ihren jeweiligen Rennen auf den zweiten Platz. Damit brachten sich die beiden Leistungsklasse-Sportler in eine gute Ausgangslage für ihren Saisonhöhepunkt, die Deutschen Meisterschaften.

Wettkämpfe sind über die gesamte Wettkampfsaison verteilt

Der Deutschlandcup der Über-18-Jährigen besteht aus fünf Wettkämpfen, die über die gesamte Wettkampfsaison verteilt sind. Für Beste und Teunissen geht es nächstes Wochenende im Finale des Deutschlandcups bei der Deutschen Meisterschaft in München darum, erneut gute Platzierungen zu erringen und so in der Gesamtwertung auf den vorderen Plätzen zu landen. Florian Beste liegt zurzeit auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung.

Seine Silbermedaille vom ersten Wettkampftag in Budweis konnte der Hildener leider nicht wiederholen, am zweiten Tag landete er auf dem vierten Platz. Nun gilt es für ihn, bei den nationalen Titelkämpfen in München weit vorne mitzufahren, um vielleicht noch den Deutschlandcup gewinnen zu können.

Auch Lena Teunissen belegte am zweiten Tag den vierten Rang und muss nun in München noch einmal zeigen, was sie kann.

Im Kajak fuhr die 21-Jährige auf den vierten und elften Platz, im Gesamtklassement liegt sie damit auf Platz sechs. Den belegt zurzeit auch Sören Loos im Canadier-Einer, In Budweis gelang ihm keine Podestplatzierung. Janik Hohmann ging in diesem Jahr das erste Mal im Erwachsenen-Feld an den Start. Der Kajak-Fahrer liegt derzeit auf einem sehr guten 13. Platz.

Für die Unter-18-Jährigen war der Wettkampf in Budweis bereits das Finale des Deutschlandcups. Lena Sawukaytis landete im Kajak auf den Plätzen 16 und 10, damit belegte sie in der U18-Wertung den zwölften Rang. Julia Geheb liegt in der Kajak-Endwertung auf dem 24. Platz, im Canadier-Einer auf dem siebten.

Im jüngsten Jahrgang verbuchte Amos Uebbing einen tollen Erfolg

Einen tollen Erfolg verbuchte Amos Uebbing. Als jüngster Jahrgang schaffte der Hildener es, durch einen 31. und 30. Platz im Deutschlandcup zu verbleiben. Das bedeutet, dass sich Uebbing nicht für die nationalen Wettkämpfe im nächsten Jahr qualifizieren muss, sondern durch seine Leistungen in diesem Jahr bereits die Startberechtigung sicher hat. Daniel Helpertz als ebenfalls junger Starter belegt im deutschlandweiten Gesamtklassement die Position 61.

Für die erwachsenen Sportler des Kanu-Clubs stehen nun noch die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse in München an, die dann am Wochenende des 16./17. Septembers über die Bühne gehen werden.