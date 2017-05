Die Handballer haben das Ende der Spielzeit teils herbeigesehnt. Emotional wurde es in Ratingen.

Kreis Mettmann. Am Ende einer langen Saison kassierten die Handballer der Haaner Unitas mit dem 28:34 (14:15) gegen den TV Lobberich die dritte Niederlage in Folge. Doch Jurek Tomasik wollte nicht den Stab über seiner Mannschaft brechen. „Wir haben schlecht begonnen, dann die Kurve bekommen und am Ende einiges verballert“, analysierte der Haaner Trainer. Letztlich blieb dem Coach nur die Erkenntnis: „Die Luft ist raus.“ Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn seine Mannschaft musste in der Endphase der kräftezehrenden Saison dem kleinen Kader Tribut zollen. Wesentlich spritziger wirkten die Lobbericher, denen der Sieg über ihren früheren Trainer aber auch nichts nutzte, weil Abstiegskonkurrent TSV Aufderhöhe ebenfalls erfolgreich war. Während die Solinger also die Klasse halten, tritt der TVL den Gang in die Verbandsliga an. Haan schließt die Saison immerhin auf Rang vier ab. bs

Beim TuS Lintorf ist niemand traurig über die Niederlage

Auch beim zuletzt so erfolgreichen TuS Lintorf ist der Akku gähnend leer. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen hatte der Oberliga-Aufsteiger im Rahmen eines tollen Endspurts einschließlich dem Sensationssieg beim Meister Adler Königshof alle Abstiegssorgen frühzeitig beseitigt. Aber nun, zum Abschluss beim Mitaufsteiger HSG Wesel, da war nichts zu holen. Die Lintorfer, immer zurückliegend, unterlagen 25:27 (9:14), es nahm aber niemand mehr im Grün-Weißen Umfeld tragisch. Mit Platz neun in der Abschlusstabelle ist man zufrieden. „Dennoch“, sagt Trainer Christian Beckers, „es war erheblich mehr drin. Es funktionierte einfach zu wenig. Mit einer etwas besseren Leistung hätten wir auch in Wesel gewinnen können. Aber egal, nun machen wir eine Vier-Wochen-Pause und greifen neu an.“ Am 10. Juni ist Trainingsauftakt für die Sommer-Vorbereitung, und dann versammelt der junge Coach auch schon alle Neuzugänge um sich. wm

Der TV Angermund ist gegen Aufderhöhe restlos überfordert

Der TSV Aufderhöhe hat sich am letzten Spieltag der Handball-Oberliga gerettet. Absteigen müssen der ebenfalls erfolgreiche TV Lobberich (punktgleich Vorletzter) und das Schlusslicht TV Vorst. Der TV Angermund war in Aufderhöhe restlos überfordert, die Bergischen siegten 34:24 (17:12), und den Gästen war deutlich anzumerken, dass die Luft raus ist. Dem TVA, der Aufsteiger, konnte man die Vize-Meisterschaft nicht mehr nehmen, auch wenn die Endphase in dieser Liga bei zuletzt drei Niederlagen keineswegs als gut zu bezeichnen ist. „Die Aufderhöher kämpften, wie es von einem Abstiegskandidaten zu erwarten ist“, sagte Trainer Uli Richter. Nach der Partie musste er zugeben: „Wir haben versucht, mitzuhalten, denn es war allen klar, dass die gesamte Liga auf uns schaut“, so Uli Richter. „Hier wurde schließlich der Abstieg geklärt. Aber es reichte hinten und vorne nicht.“ wm