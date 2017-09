Die Fußballer spielen morgen Vormittag in Frohnhausen beim Tabellendritten.

Wülfrath. Im Wülfrather Lager hoffen alle, dass beim Fußball-Bezirksligisten endlich der Knoten platzt. Trotz guter Leistungen reicht es in den vergangenen Wochen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel zumeist nur zu einem Unentschieden – so auch vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen den Spitzenreiter Union Velbert. Wenn der FCW in der Tabelle einen Schritt nach vorne machen will, muss jetzt auch einmal ein Dreier her. Das sieht Joachim Dünn ebenso. „Die vielen Unentschieden bringen uns auf Dauer nicht weiter, wobei wir gerade gegen Union Velbert oder andere Spitzen-Teams zumeist spielerische Vorteile hatten. Ein Beweis dafür, dass wir oben mitmischen können“, sagt der FCW-Coach.

Ob den Wülfrathern beim Tabellendritten VfB Frohnhausen endlich dieser wichtige Sieg gelingt, bleibt abzuwarten. Dünn zeigt einigen Respekt vor dem VfB. „Frohnhausen ist in den letzten beiden Jahren jeweils Tabellenweiter geworden und erst in der Relegation am Aufstieg in die Landesliga gescheitert. Sie haben sich vor der Saison zudem gut verstärkt. Wir wissen also um die Schwere der Aufgabe“, sagt er. Die Stärke der Frohnhausener sieht er im Offensivverhalten, während er den Defensivverbund für nicht ganz so überzeugend hält. „Das müssen wir für uns nutzen und konsequent abschießen“, führt Dünn aus. K.M.