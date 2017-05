Im entscheidenden Spiel gegen Bonn bewies die Mannschaft Nervenstärke. Ein Pluspunkt war der starke Rückhalt durch das Publikum.

Wülfrath. Als die Schiedsrichter die Relegationspartie abpfiffen, kannte der Jubel in der Fliethe-Halle keine Grenzen. Während die Handballerinnen des TB Wülfrath auf dem Feld Freudentänze vollführten, standen die Bonnerinnen etwas verloren da, mussten die herbe Enttäuschung erst einmal verdauen. Denn nach dem 17:17 im ersten Aufstiegsspiel machten nun die Wülfratherinnen den Sprung in die Dritte Liga mit einem hart erkämpften 19:16 (9:8)-Sieg perfekt. Und ernteten dafür stehende Ovationen der rund 900 Zuschauer.

Der Bonner Trainer Jochen Scheler nannte den Sieg des TBW „nicht unverdient“ und betonte: „Wülfrath hat zumindest eine Spielerin, die Zug zum Tor zeigt.“ Damit meinte er Lena Heider, die am Ende auf elf Treffer kam, davon sechs erfolgreich verwertete Siebenmeter. „Lena war unser Motor im Angriff“, lobte auch Lars Faßbender. Nach dem Ausfall von Daria Blume hatte der TBW-Coach das Offensivspiel auf die 19-Jährige zugeschnitten. Viel mehr vermochte Faßbender in der Stunde des Triumphs nicht zu sagen – angesichts der Krönung einer tollen Saison wirkte der sonst sehr redegewandte Übungsleiter sprachlos. Sein kurzes Fazit: „Wenn wir nur 16 Gegentore kassieren, haben wir nicht so viel falsch gemacht.“

Auch Hitchcock hätte an diesem Handball-Thriller seine wahre Freude gehabt. Von Beginn an demonstrierten beide Kontrahenten ihren Siegeswillen. Überraschend gut kamen die Bonnerinnen in der Anfangsphase mit der Hexenkessel-Atmosphäre in der Fliethe-Halle klar, während die Wülfratherinnen doch etwas nervös wirkten. Die Gäste gingen bereits nach 24 Sekunden durch Lara Karatanassis mit 1:0 in Führung. Eine knappe Minute später legte Sandra Bauer das Bonner 2:0 nach. Erst ein erfolgreich ausgeführter Siebenmeter von Kirsten Buiting brachte den TBW ins Spiel (3.). Zuvor traf Luisa Kieckbusch nur den Pfosten, dann hinderte die Abwehr die nachsetzende Lena Heider am Wurf. Kurz danach parierte Julia Zander den nächsten Versuch von Heider, aber dann glich Kieckbusch zum 2:2 (7.) aus.

In der Folge fand das Faßbender-Team seinen Rhythmus. Heider traf per Siebenmeter und dann kraftvoll aus der Rückraum-Mitte – der TBW führte trotz Unterzahl mit 4:2 (9.). Und Jochen Scheler nahm seine erste Auszeit. Kurz danach erhöhte Heider auf 5:2. Die Bonnerinnen ließen sich aber nicht abschütteln. Vielmehr egalisierte Lena Grabowsky zum 6:6 (22.). Jetzt hatte auch Lars Faßbender Redebedarf. Seine Ansprache war zunächst nicht von Erfolg gekrönt, denn wenig später übernahmen die Gäste durch Maja Klingenberg mit 7:6 (23.) die Führung. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wogte das Geschehen hin und her. Lisa Sippli traf mit einem gewaltigen Distanzwurf zum 9:8-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich der offene Schlagabtausch fort. Zunächst lagen die TBW-Handballerinnen mit 11:9 (37.) in Front. Mit drei Toren in Folge sorgte Bonn aber für die Wende (12:11/43.). Per Siebenmeter traf Heider zum 12:12. Wenig später glich Johanna Buschhaus zum 13:13 (48.) aus, Kirsten Buiting nutzte einen Strafwurf zur 14:13-Führung (49.). Von da an legte Wülfrath immer ein Tor vor und Bonn zog nach.

Als Maja Klingenberg einen Siebenmeter zum 16:16 (55.) verwandelte, stieg die Spannung ins Unermessliche. Nach einer weiteren Auszeit des TBW setzte Lena Heider ihren ganz eigenen Schlusspunkt unter die Partie: 86 Sekunden vor dem Ende jagte die 19-Jährige das Leder kraftvoll unter die Latte ins Netz (18:16). Und drei Sekunden vor dem Abpfiff ließ sie von der linken Seite noch den Treffer zum 19:16 folgen.

