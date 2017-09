Die TBW-Damen zogen sich beim 32:16 achtbar aus der Affäre.

Wülfrath. Rein sportlich standen die TBWHandballerinnen auf verlorenem Posten. Das war aber schon im Vorfeld klar. Schließlich gab mit Südkorea der amtierende Asienmeister seine Visitenkarte in der Fliethe-Halle ab – und setzte sich standesgemäß mit 32:16 (14:6) durch. Allerdings machten die Wülfratherinnen durchaus Werbung in eigener Sache. Immerhin kamen rund 500 Zuschauer, um das ungewöhnliche Freundschaftsspiel zu verfolgen. Und sie kamen auf ihre Kosten, denn die Mannschaft von Lars Faßbender wehrte sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen eine Klatsche. Immer wieder brandete von den Rängen Jubel auf, wenn ein schöner Treffer gelang oder eine der drei Torfrauen einen Angriff der Gäste zunichte machte.

„Wir haben sehr ordentlich gespielt“, blickte Trainer Faßbender nach dem Abpfiff zufrieden drein. Und erklärte mit Blick auf das nächste Meisterschaftsspiel morgen gegen den TuS Lintfort: „Wir wollten versuchen, die Härte fürs Wochenende mitzunehmen.“ In der Tat war in der Wülfrather Mannschaft ein Lerneffekt unverkennbar. Vergangenen Samstag noch hatte sich der Aufsteiger in die Dritte Liga fast ohne Gegenwehr in die deutliche Niederlage beim Vorjahreszweiten 1. FC Köln gefügt. Jetzt aber hielten die TBW-Handballerinnen dagegen und versuchten, offensiver mit der körperlichen Härte klar zu kommen. Zumindest in diesem Punkt war die Leistungssteigerung beachtlich. Oder wie Faßbender es ausdrückte: „Wir haben die Schmach von Köln vergessen gemacht.“

Natürlich setzten zunächst die Südkoreanerinnen die Akzente. Nach elf Minuten führten sie mit 4:0. Dann erst markierte Stefanie Hinnerkott den ersten Treffer der Gastgeberinnen. Bis zur 20. Minute hielten die Wülfratherinnen noch mit. Julia Steinhausen traf zum 4:7. Ab dem 8:4 zog Südkorea allmählich davon, doch der TBW steckte trotz des deutlichen Rückstandes (20:8/20.) nicht auf, sondern versuchte immer wieder, selbst spielerische Akzente zu setzen. Im letzten Drittel der Partie zeigte dann auch noch die dritte Wülfrather Torfrau Samantha Sklorz einige gute Paraden.