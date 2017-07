Das Angebot reicht vom Streichelzoo bis hin zum Dinner-Abend.

Langenfeld. Wer erstklassigen Reitsport mit Teilnehmern aus dem ganzen Rheinland sehen erleben möchte, kann das an diesen vier Tagen im Mekka der Landes-Reit- und Fahrschule in Langenfeld-Langfort tun. Ganz kleine Reiter können sich unter dem Motto „Family first“, dem Familientag am Samstag, beim Ponyreiten probieren, anschließend zum Streichelzoo wechseln und sich dem Kuschel-Alarm mit den verschiedenen Tieren hingeben. Der kostet an diesem Tag acht statt zwölf Euro. Am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr wird Ponyreiten angeboten. Am Info-Stand des Pferdesportverbandes Rheinland ist an beiden Tagen eine kostenlose Reitstunde in der Landes-Reit- und Fahrschule zu gewinnen. In der Kinderecke direkt rechts vom Eingang sind Hüpfburg, Mini-Parcours, Basteln, Enten-Angeln und Schminken zu finden.

Mode, Trends und Accessoires

Auf der Ausstellermeile am Rande des Geschehens präsentieren sich wieder Aussteller mit modischen Artikeln für Pferd und Reiter. Der Schwerpunkt liegt sicherlich bei den Reitsportartikeln, doch auch Futterexperten, Foto- und Leinwandkünstler oder Schmuckdesigner sind wieder mit von der Partie. Andere bieten fast alles an, was das hungrige Besucherherz an diesen Tagen braucht.

Die Show des Tages

Am Sonntag wird die Reitschule von Evelyn Biesenbach am Start sein und mit ihr jede Menge Ponys/Reiter. Sie werden eine überaus lebhafte Quadrille aufs Parkett oder Viereck zaubern.

Hunde sind anzuleinen

Hunde und Pferde gehören irgendwie zusammen. Doch wenn sie unverhofft aufeinandertreffen, kann das schnell ein Problem geben. Auf dem ganzen Turniergelände heißt es deshalb an allen Tagen: Hunde bitte anleinen.

Spektakuläres Abendessen

Das bekommen alle Zuschauer, die es sich beim Dinner-Abend in der Sponsoren-Lounge so richtig gut gehen lassen. Ein Drei-Gänge-Menü, ein Sekt im Nachgang und der direkte Blick zum Reitsport: Mehr Komfort geht nicht. Kosten: 30 Euro (VVK) / 35 Euro (AK). Infos: Telefon 02173/1011114 oder per Mail. sal

