Winterpause für Fußballer ist beendet

Am Sonntag geht der Spielbetrieb in allen Amateurklassen weiter. Viele Mannschaften leiden unter personellen Schwierigkeiten.

Kreis Mettmann. Mit gemischten Gefühlen gehen die Fußballer des VfB 03 Hilden in das erste reguläre Meisterschaftsspiel im neuen Jahr. Da sind einerseits die beiden Niederlagen, die sich die Hildener bei ihren ersten offiziellen Auftritten einhandelten. Die Abfuhr im Nachholspiel beim Oberliga-Spitzenreiter KFC Uerdingen war noch zu verkraften. Weitaus mehr ärgerte die Mannschaft von Marcel Bastians das Pokalaus eine Woche zuvor gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Balsam für die Seele war daher der 4:0-Sieg über den VfB Homberg. Das Testspiel gegen den Liga-Rivalen schloss am Karnevalssonntag die intensive Vorbereitung ab. Trotz des gut gefüllten Kaders – alle Mann sind an Bord – steht das Team des VfB am Sonntag (15 Uhr, Kray Arena, Buderusstraße 20a) vor einer hohen Hürde. In der Hinrunde feierten die Hildener zwar einen 4:2-Erfolg, doch jetzt sind die Karten neu gemischt. „Da kommt ein extrem schwerer Gegner auf uns zu. Kray hat etliche Neue geholt, die schon in höheren Ligen gespielt haben. Und die Mannschaft kämpft ums Überleben, muss schnell punkten, sonst ist der Zug abgefahren“, erläutert VfB-Trainer Marcel Bastians die verzwickte Lage. bs

FC Monheim peilt einen Sieg gegen den SC Union Nettetal an

Auf die Partie am Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) gegen den SC Union Nettetal haben sich die Landesliga-Fußballer des FC Monheim seit Mitte Januar intensiv vorbereitet, und nun wollen sie nach Möglichkeit in den restlichen 15 Saisonspielen an der Verlosung der Aufstiegsränge beteiligt sein. Mit einem gelungenen Start könnten sich die derzeit auf Rang vier positionierten Monheimer (38 Zähler) in der Spitzengruppe halten. Vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Düsseldorfer SC 99 (42) scheinen nicht uneinholbar zu sein. Dafür muss beim FCM jetzt aber alles zusammenpassen – und ein Auftaktsieg über Nettetal dürfte für Rückenwind sorgen. mroe

Sportfreunde Baumberg muss auf viele Stammkräfte verzichten

Vor dem Start der Baumberger Oberliga-Fußballer am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den SC Düsseldorf-West plagen sich die Sportfreunde mit personellen Sorgen herum. In allen Mannschaftsteilen drohen Lücken. Der Einsatz von Mittelfeld-Akteur Robin Hömig ist ungewiss; ganz bestimmt nicht an Bord ist Angreifer Miguel Lopez Torres (beruflich verhindert); die Innenverteidiger Ludwig Kofo Asenso, Daniel Rey Alonso und Vato Murjikneli bearbeiten noch die Folgen ihrer Verletzungen, während Patrick Jöcks die Sportfreunde auf Zeit verlassen hat (Praktikum beim Bundesligisten TSG Hoffenheim). Immerhin stehen drei feste Größen zur Verfügung: Kosi Saka, Kapitän Ivan Pusic und Hayreddin Maslar. Baumberg als Zehnter (25 Punkte) steht gegen den Neunten Düsseldorf (28) bestimmt vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe. Dass der SC West sein Nachholspiel am vergangenen Wochenende beim Letzten SV Hönnepel-Niedermörmter mit 0:4 verlor, sieht der SFB-Coach keineswegs als Vorteil, sondern eher als zusätzliche Bestätigung: „Ich habe immer davor gewarnt. Alle wollen da unten rauskommen.“ mid

ASV Mettmann hat zum Auftakt ein großes Problem im Angriff

Nach einer langen Vorbereitungsphase sind Spieler und Trainer-Team des ASV Mettmann froh, dass am Sonntag die Meisterschaftsrunde in der Landesliga fortgesetzt wird. Da in der Winterpause mit Frederic Lühr ein guter Mittelstürmer den ASV in Richtung FSV Vohwinkel verlassen hat, mangelt es den Mettmannern jedoch an offensiver Durchschlagskraft. Hinzu kommt, dass der ASV beim Gastspiel beim 1. FC Mönchengladbach (Sonntag, 15 Uhr) auch noch auf die beiden verletzten Außenstürmer Phil Eilenberger und Severin Przybylski verzichten muss. Mit Dennis Rossow, Deniz Gözen und Hennig Kawohl sind weitere wichtige Akteure angeschlagen, hinter deren Einsatz ein großes Fragezeichen steht. K.M.

Ratingen 04/19 trifft auf den früheren Trainer Peter Radojewski

Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Peter Radojewski und Karl Weiß mehr oder minder einmütig zusammengearbeitet. Der eine, Radojewski, war Trainer des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 – und der andere, Weiß, sein sportlicher Leiter. Wäre da nicht der verflixte Saisonstart gewesen, die Konstellation würde wahrscheinlich bis heute Bestand haben. Doch nach fünf Niederlagen in den ersten sieben Spielen wurde Radojewski am 19. September 2016 entlassen – und kehrt morgen (15 Uhr) als Gegner mit dem Cronenberger SC in den Sportpark Keramag zurück. Der sportliche Verlauf der beiden Trainer ist seit eben jenem 20. September relativ ähnlich. Weiß übernahm die Ratinger und führte sie prompt zu 25 Punkten in zwölf Spielen – ein Schnitt von 2,08 Zählern pro Partie. Radojewski coachte Cronenberg ab dem zehnten Spieltag und fuhr in der Folge immerhin noch 13 Punkte ein – für einen leistungsmäßig arg limitierten Aufsteiger eine gute Quote. „Das Spiel wird eng, Cronenberg wird auf dem kleinen Platz gut verteidigen. Wir müssen gucken, welche Spieler am besten auf dem Kunstrasen zur Geltung kommen. Aber klar ist: Wir wollen und werden gewinnen“, stellt Karl Weiß fest. asch

Anzeige