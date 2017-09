Mit neuem Trainer siegt 04/19 2:0 gegen Homberg, Baumberg verliert 4:5 gegen Essen. Monheim siegt daheim 4:0 gegen Speldorf, und Hilden patzt mit dem 3:3 in Vohwinkel erneut. Der ASV verliert 0:4 gegen Meerbusch.

Kreis Mettmann. Als Carlos Penan in der Nachspielzeit alleine auf das gegnerische Tor zulief, schaltete sich Alfonso del Cueto mit einer kurzen Armbewegung ein. Der neue Trainer von Ratingen 04/19 wollte seinem Stürmer verdeutlichen, dass Luka Bosnjak auf der anderen Seite mitgelaufen war. Und kaum hatte Penan mit dem ersten Schritt den Strafraum betreten, legte er den Ball quer auf den Flügelspieler, der das Spielgerät nur noch über die Linie drücken musste. Es war die letzte Aktion im Heimspiel gegen den VfB Homberg – und der 2:0 (1:0)-Siegtreffer für den Fußball-Oberligisten, der del Cueto damit einen perfekten Einstand an der Seitenlinie verschaffte. „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt. Das war so, wie ich mir es vorstelle. In der zweiten Halbzeit hat dann etwas die Kraft nachgelassen. Trotzdem haben wir verdient gewonnen“, sagte del Cueto, der den Cheftrainer-Posten am Dienstag der vergangenen Woche nach dem Rücktritt von Karl Weiß übernommen hatte. Der ehemalige Trainer Weiß hatte nach lediglich einem Jahr in Ratingen und fünf Niederlagen sowie zwei Siegen zum Saisonstart das Handtuch geworfen. Bereits vor einem Jahr hatte er – ebenfalls nach nur sieben Spielen – das Traineramt von Peter Radojewski übernommen. jew

SF Baumberg verlieren mit 4:5 gegen SW Essen

Die meisten hatten es plötzlich sehr eilig, den Ort des Geschehens zu verlassen – und offensichtlich keine große Lust mehr, sich so schnell auf die Suche nach einer Erklärung zu begeben. Ob sie dabei fündig geworden wären, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Tatsache war jedenfalls, dass der Oberligist SF Baumberg (SFB) vorgestern Nachmittag in der Partie beim ETB SW Essen an einem herrlichen Herbst-Nachmittag über große Strecken der ersten Halbzeit von einer bleischweren Frühjahrsmüdigkeit befallen zu sein schien. Da lag dann auch eine der Hauptursachen für den schwachen Auftritt und das ernüchternde Resultat. Baumberg verlor mit 4:5 (1:3) und büßte dadurch die bisher glänzende Tabellenposition ein. Baumberg, das keins seiner letzten drei Spiele gewinnen konnte, ist plötzlich nur noch Sechster (14 Punkte). „Ich weiß nicht, was da los war“, stellte Trainer Salah El Halimi fest, „vielleicht waren wir mit unseren Gedanken noch im Bus oder in der Kabine. Wir haben erst nach einer halbe Stunde angefangen, mitzuspielen.“ Das Urteil war kein bisschen übertrieben – ganz im Gegenteil. Während die Sportfreunde lethargisch wirkten, gingen die Hausherren entschlossen in die Zweikämpfe und sie waren dabei in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich. mid