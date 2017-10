Baumberger Stürmer spielte zuletzt für den VfB Hilden. Ratingen tritt in Cronenberg an, Monheim in Krefeld-Fischeln. Mettmann spielt beim MSV Düsseldorf.

Kreis Mettmann. Wenn die Sportfreunde Baumberg morgen in der Oberliga auf den VfB Hilden treffen, wartet auf Sportfreunde-Akteur Jannik Weber eine ganz besondere Begegnung. Nach fünf Jahren im Hildener Trikot wechselte der Stürmer im Sommer nach Baumberg. Vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub ist die Vorfreude mehr als groß, die Anspannung gleichzeitig aber auch greifbar. „Natürlich ist das ein ganz besonderes Spiel für mich. Ich habe viele Freunde beim VfB, mit denen immer noch enger Kontakt besteht. Wir haben in den vergangenen Tagen viel geschrieben und uns quasi gegenseitig heiß gemacht. Es geht am Sonntag um deutlich mehr als drei Punkte“, berichtet Weber.

Sein Trainer Salah El Halimi, ebenfalls aus Hilden, fordert von seiner Mannschaft, an den 4:0-Sieg des vergangenen Wochenendes anzuknüpfen. „Wir wollen in Hilden weitermachen, wo wir in Bocholt aufgehört haben und eine positive Serie starten. Beide Mannschaften gehen mit einem Sieg im Rücken in die Partie. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe.“ Auf Seiten der Gastgeber ist das Selbstvertrauen in der Tat zurückgekehrt. Durch den 2:1-Erfolg gegen den VfB Homberg stehen die Hildener auf Rang 14, zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. „Der Sieg war sehr wichtig für uns. Endlich wurde eine gute Leistung mal belohnt“, sagt Teammanager Michael Kulm, der die Zielsetzung für das anstehende Derby realistisch formuliert: „Es wäre schön, einen Punkt zu entführen – das ist das Ziel.“ law

Ratingen 04/19 ist zu Gast beim Tabellenvorletzten

Die Mannschaft von Ratingen 04/19 reist morgen zum Cronenberger SC. Nach dem starken 1:1 gegen die SSVg Velbert will der Fußball-Oberligist seine steigende Form bestätigen und nachlegen. „Wir wollen an die letzten beiden Spiele anknüpfen und wieder punkten. Wir müssen konzentriert agieren, früh draufgehen und eine hohe Laufbereitschaft zeigen“, sagt 04/19-Trainer Alfonso del Cueto. Die Wuppertaler sind mit zehn Zählern aus zwölf Partien zwar Vorletzter, unterschätzen will del Cueto sie jedoch nicht. „Die brauchen die Punkte, wir brauchen die Punkte. Sie haben Mannschaften wie Velbert geschlagen. Alles ist möglich in dieser engen Liga, darauf sind wir vorbereitet“, erklärt del Cueto deutlich. Für 04/19 gibt es ein klar gestecktes Ziel – besonders für del Cueto, der Wuppertaler ist. „Verlieren verboten! Sonst kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Wir müssen gewinnen, sonst sind die Zähler der letzten Wochen nicht viel wert. Wir wollen endlich weg von da unten.“ law