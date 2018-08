Die Handballerinnen vom TBW arbeitet am taktischen Feinschliff.

Wülfrath. Die Handballerinnen des TB Wülfrath starten in die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. Dann tritt der Absteiger aus der Dritten Liga in der Nordrheinliga an – und will dort am liebsten wieder im vorderen Tabellendrittel mitmischen.

Damit keine Langeweile aufkommt, bietet Lars Faßbender seiner Mannschaft immer wieder einige Leckerbissen im Trainingsalltag an. So wie kürzlich den Abstecher in die Xantener Südsee, einem Freizeitparadies mit Badestrand für die ganze Familie.

Für die TBW-Handballerinnen war der Ausflug eine Überraschung. „Abfahrt mit dem Bus war um 7.30 Uhr, aber keine der Spielerinnen wusste, wohin es geht“, berichtete Lars Faßbender. In jedem Fall hatte die Truppe eine Menge Spaß, vergnügte sich unter anderem beim Wasserskifahren und tankte so Kondition auf eine etwas andere Art.

Testspiele sollen den Feinschliff vor Saisonbeginn bringen

In den nächsten Wochen legt der Wülfrather Coach das Augenmerk mehr auf den taktischen Bereich. In Testspielen gegen den TuS Bergkamen, die HSG Hunsrück, Frechen, den Königsborner TV und die HSV Gräfrath will der Absteiger aus der Dritten Liga sich den Feinschliff für die neue Saison holen. Die startet für die TBW-Handballerinnen am Donnerstag, 6. September, um 20. 45 Uhr in der Fliethe-Halle mit der Pokalpartie gegen den Nordrheinliga-Rivalen SG Überruhr Für das Faßbender-Team ist die Begegnung eine erste Standortbestimmung. Am Wochenende zuvor lädt der Verein aber erst einmal zur Saisoneröffnungsfeier mit vielen Handballspielen in die Fliethe-Halle ein. Den Abschluss des sportlichen Tages bildet das Freundschaftsspiel der Frauenmannschaft gegen die Damen des Oberligisten TuS Bergkamen.

Für Lars Faßbender sind diese Wochen übrigens nicht nur des Handballs wegen sehr intensiv. Vielmehr wurde der Trainer erneut Vater. Lebensgefährtin Christin Burmeister brachte am 1. August Sohn Henry zur Welt. Zur Familie gehört außerdem die dreijährige Tochter Nele. „Es ist alles aufregend und schön“, kommt Lars Faßbender in diesen Tagen aus dem Strahlen nicht mehr heraus.