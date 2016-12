Volleyballer verpassen knapp den Erfolg

Die Ratinger Regionalliga-Herren unterlagen mit 2:3 gegen VV Humann Essen II.

Ratingen. Das war für die Füchse Düsseldorf/Ratingen zu wenig, um in der Tabelle den erhofften Schritt nach vorne zu machen. Bei der 2:3 (26:28, 30:28, 25:20, 15:25, 13:15)-Niederlage gegen den VV Humann Essen II ergatterte das Team am letzten Spieltag der Volleyball-Regionalliga in diesem Jahr nur einen Zähler. In der Tabelle bleibt die Mannschaft von Trainer Daniel Reitemeyer damit als Siebter im Keller – und sie hat nur einem Zähler mehr auf dem Konto als der Vorletzte. „In der Rückrunde wollen wir möglichst früh punkten, um zur Ruhe zu kommen“, sagt der Coach. Er hofft, dass die Füchse noch den Anschluss an Platz vier schaffen, der nur zwei Zähler entfernt ist.

Den ersten Durchgang verloren die Füchse nach eigenem Satzball

Mit der Leistung gegen den Tabellenvierten Essen II war er generell zufrieden. Er sprach von einer von beiden Seiten auf einem überzeugenden Niveau geführten Partie. Die Füchse traten keineswegs wie ein Tabellensiebter auf, aber zum vierten Saisonsieg reichte das nicht. Den engen ersten Satz verloren die Ratinger, nachdem sie einen Satzball vergeben hatten. Essen war zuerst in Führung gegangen, geriet dann in der Schlussphase in Rückstand und sicherten sich den Satzgewinn am Ende verdient – wenn auch mit etwas Glück (28:26).

Im zweiten Durchgang war es umgekehrt: Die Ratinger gewannen in der Verlängerung (30:28), ehe sie im dritten Satz klar besser waren (25:20). Anschließend lief von Beginn an nicht viel zusammen und nach einem schlechten Start war der Rückstand zu hoch, um noch einmal die Wende schaffen zu können (15:25). Im entscheidenden fünften Durchgang standen die Ratinger beim 12:10 kurz vor dem Sieg, bevor sie den Satz nach einigen Annahmefehlern verloren (13:15).

Reitemeyer sah als Ursache für die Niederlage unter anderem seine personellen Probleme, weil in den beiden Außen Mike Metzner und Lars Müller sowie Mittespieler Joscha Bender gleich drei Stammkräfte fehlten. „Die Ausfälle waren nur schwer zu kompensieren. Ich hatte so überhaupt keine Möglichkeiten, durch Wechsel einmal Impulse zu setzen“, meinte der Coach.

In allen drei Sätzen wechselte die Führung ständig hin und her

Die Damen des CVJM Ratingen erlitten in der Verbandsliga ebenfalls eine Niederlage. Sie verloren gegen den ungeschlagenen Ersten VV Humann Essen mit 0:3 (20:25, 23:25, 19:25). Trainer Christian Höhne sah dennoch eine starke Ratinger Sechs, die weitgehend auf Augenhöhe agierte. In allen drei Sätzen wechselten die Führungen ständig, doch am Ende lagen immer die Gäste vorne. „Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen“, betonte der CVJM-Coach, „wir haben super verteidigt und im Angriff viele sehr gute Szenen gehabt.“ Mit der Hinrunde ist er sehr zufrieden: „Wir sind als Vierter voll im Soll und haben uns ein gutes Polster nach unten erarbeitet.“

