Vier Teams der Skunks stehen in den Startlöchern

Im Skaterhockey beginnt die Saison in wenigen Tagen.

Monheim. Die SG Monheim Skunks starten mit vier Teams in die neue Skaterhockey-Saison, deren erster Spieltag kurz bevorsteht. Neu bei den „Stinktieren“ ist, dass zum ersten Mal gleich drei Nachwuchs-Mannschaften an der Meisterschaftsrunde teilnehmen. Vor gerade einmal zwei Jahren haben die Skunks mit ein paar Kindern aus der Nachbarschaft ein erstes offizielles Training abgehalten – daraus entstand ein starker Zulauf an Kindern und Jugendlichen.

Herren wollen im Kampf um die Meisterschaft mitmischen

Die Monheimer Herren sind nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Landesliga Rheinland zu Hause. Der Kader ist gegenüber 2016 deutlich verändert. Trotz aller Nackenschläge in der vergangenen Saison und der zahlreichen personellen Veränderungen sind die Skunks aber sicher, dass sie über genügend Potenzial für eine gute Rolle im Kampf um die Meisterschaft verfügen. Zum Auftakt gibt es zwei Heimspiele – am 12. März gegen den RSC Aachen und am 19. März gegen die Crash Eagles Kaarst III (Anpfiff jeweils 17 Uhr, Sandberghalle).

Die Bambini gehen in ihre dritte Spielzeit. Obwohl ein Großteil des bisherigen Teams altersbedingt zu den Schülern aufgerückt ist, blieb das Gerüst der Mannschaft erhalten. Die Trainer und Betreuer hoffen deshalb auf ein ähnlich erfolgreiches Abschneiden wie in der vergangenen Saison. Erste Aufgabe der Bambini ist am 19. März (15 Uhr) das Heimspiel in der Bambini-Liga gegen die Pulheim Vipers.

Ähnlich verhält es sich bei den Schülern, denn viele Skunks-Talente sind in die höhere Altersklasse gewechselt. Trotzdem besitzt das junge Monheimer Team mittlerweile ausreichend Möglichkeiten, um erneut die Erfolge der Saison 2016 zu erreichen – oder sogar zu übertreffen. Die Schüler treffen in der 2. Schülerliga am 19. März (13 Uhr) auf die Pulheim Vipers II.

Eine unbekannte Größe ist die neu gemeldete Jugend. Hier bilden viele ehemalige Skunks-Schüler den Kern der Mannschaft. Zu ihnen kommen Spieler, die seit zwei Jahren trainieren – aber noch nie im Ligabetrieb standen. Die Skunks sind gespannt darauf, wie sich die Jugend in der 2. Jugendliga West behauptet. Erste Hinweise dürfte die Partie am 12. März (13 Uhr) bei den HC Köln-West Rheinos geben. joj

Anzeige