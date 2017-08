Die Trainingszeiten haben sich geändert. Die Website wurde komplett erneuert.

Hilden. Der Judo-Club Hilden 1951 informiert darüber, dass die Kleinkinder- und Kindergruppen nach den Ferien wieder neue Mitglieder aufnehmen. „Auch Wiedereinsteiger können gerne bei uns ihr Können auffrischen und erweitern“, so der Club. Außerdem gibt es einige Änderungen und Neuerungen rund um den Verein gibt.

Die Trainingszeiten für Kleinkinder (ab vier Jahren) beginnen mittwochs und freitags ab 16.30 Uhr und für Kinder (ab sechs bis etwa zwölf Jahre) um 17.30 Uhr in der Sporthalle am Weidenweg 21. „Auf Basis des „Judo spielend lernen“-Konzeptes des Deutschen Judo-Bundes erlernen bei uns bereits vierjährige Kinder in der Kleinkind-Gruppe Judo. Eine kindgerechte Förderung von Motorik, Mut, Bewegungserfahrungen, Konzentrationsfähigkeit, Ehrlichkeit, Selbstbewusstsein durch Spiele und Spaß steht hierbei im Vordergrund“, sagt Vorstandsvorsitzender Ingo Köster.

Die Ziele des Judo-Trainings in den Gruppen für Kinder ab sechs Jahren sowie der für Jugendliche und Erwachsene sind neben dem Erlernen von Judo-Techniken Freude an Bewegungserfahrungen, Verbesserung der Konzentration, gutes Sozialverhalten, Steigerung des Selbstbewusstseins, Selbstvertrauen und Mut, Respekt, Übernahme von Verantwortung, Selbstbeherrschung, Förderung der Persönlichkeit sowie Akzeptanz von Regeln und Aggressionskanalisierung/-abbau.

Die Förderung erfolgt individuell je nach Leistungsfähigkeit ohne Druck. Christiane „Chrissi“ leitet und gestaltet seit Juli das Training im Kinder- und Jugendbereich mit kinderpädagogischem Hintergrund. Durch die Unterstützung des aus Hanna, Leonie und Tim bestehenden Helfer-Teams ist eine engmaschige Betreuung der Kinder und damit ein guter Lernerfolg gewährleistet.

Website wurde komplett überarbeitet und erweitert

„Unsere Website wurde komplett überarbeitet und es gibt einige neue Features“, so Ingo Köster. Verantwortlich und technischer Ansprechpartner für das Layout und Design der neuen Website ist Tim Pazdzior. Auf der Website kann man einen Live-Chat benutzen, um direkte Fragen an das Social-Media Team des Vereins zu stellen. Man findet jetzt auch Anmeldeformulare für Prüfungen, Turniere oder auch Mitgliedschaft.

Weitere wichtige Dokumente sind im Downloadbereich zu finden. Das Training wird nun durch erweiterte Galerien besser dargestellt. Des Weiteren kann man sich jetzt online zu Gürtelprüfungen anmelden unter der Rubrik „Mitgliederbereich“. Eine weitere Neuerung ist der Videobereich, in dem sich auch ein „Prüfungsprogramm“ befindet. „Hier könnt ihr euch zu den jeweiligen Gürtelprüfungen alle Techniken in Slow Motion aus mehreren Perspektiven ansehen“, sagt Köster.

Die beiden Mitglieder des Vereins Ben und Tim sind in diesen Videos als Darsteller zu sehen. Diese Tutorials findet man dann auf der Website und auch auf dem Kanal auf YouTube. Unter der Rubrik „Erfolgsgeschichte“ finden Interessierte jetzt Judoka, die Ihre Judo-Laufbahn beim Judo-Club Hilden 1951 begannen, wie etwa Anthony Zingg, den U21 Vize-Europameister von 2013 und U23 Europameister von 2015. „Unser öffentlicher Auftritt wurde um mehrere Social Media Portale erweitert: Wir sind jetzt auf Facebook, YouTube und Twitter zu finden“, sagt Ingo Köster.

Für alle Interessierten gibt es jetzt Info- und Newsgroups zu allen Aktivitäten, Training, Turnieren und so weiter. Interessierte steuern dabei den Bereich Info an und melden sich über das Formular mit ihrer Emailadresse bei den jeweiligen Gruppen an. Red

