Der Fußball-Oberligist aus Hilden tritt am Sonntag beim TSV an. Ratingen 04/19 trifft auf den Aufsteiger Union Nettetal.

Hilden/Ratingen. Die Euphorie ist noch nicht gänzlich verflogen, doch nach dem hart erkämpften 3:3 gegen den Favoriten SSVg Velbert und einem freien Tag blicken die Fußballer des VfB 03 nun erwartungsvoll dem Abschluss der englischen Woche in der Oberliga entgegen. Denn auch die dritte Begegnung innerhalb von acht Tagen hat es in sich, schließlich treten die Hildener am Sonntag (15 Uhr) beim Aufsteiger TSV Meerbusch an. Der Gastgeber kehrte nach nur einem Jahr in der Landesliga mit einer souveränen Saisonleistung in die höhere Klasse zurück.

„Die haben richtig Qualität“, sagt Marc Bach. Der VfB-Trainer hebt zum Beispiel Robert Fleßers hervor. Der Mittelfeldmann spielte bereits für große Klub wie Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz und FC Ingolstadt sowie zuletzt etliche Jahre in der Regionalliga für Rot-Weiß Oberhausen.

Reichlich Regionalliga-Erfahrung weist aber auch TSV-Neuzugang Dennis Dowidat auf – der 28-Jährige spielte unter anderem bei Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV. Zudem stehen in Manuel Schulz und Said Harouz zwei Fußballer im TSV-Kader, die vergangene Spielzeit noch das Hildener Trikot trugen.

Doch Bach geht mit Ehrgeiz in die Begegnung. Im Abschlusstraining übte der VfB-Coach noch einmal einige taktische Elemente ein. „Offensiv klappt es ja mit den Standards schon sehr gut, aber defensiv haben wir noch etwas zu tun“, verriet der 40-Jährige. Bitter: Erwin Mambasa droht wegen einer Schambeinentzündung zwei bis sechs Monate auszufallen.

Ratingen Coach fordert eine Reaktion seiner Mannschaft

Derweil konnte sich auch der als ehrgeizig bekannte Ratinger Trainer Alfonso del Cueto mit etwas Abstand nicht wirklich beruhigen. „Wir sind arrogant aufgetreten“, schimpft der Coach von 04/19, der nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Velbert richtig sauer war. Gegen den Aufsteiger ließen die mit hohen Ambitionen in die Saison gestarteten Blau-Gelben Tugenden wie Kampf und Einsatzbereitschaft vermissen. „Am Mittwoch haben wir nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt“, kritisiert del Cueto.

Am Sonntag (15 Uhr) erwartet Ratingen am Stadionring in Union Nettetal den nächsten Aufsteiger. „Das wird kein Selbstläufer. Wenn wir so auftreten wie zuletzt, wird es auch gegen Nettetal sehr schwer für uns, zu punkten“ glaubt der 04/19-Coach: „Ich erwarte eine Reaktion der Mannschaft.“

Für die rechte Außenbahn hat Ratingen Aleksandar Pranjes verpflichtet. Er kommt vom Regionalligisten Bonner SC.