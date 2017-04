VfB siegt mit Spielfreude und Kampfkraft

In der Fußball-Oberliga schockte Baumberg den Tabellenzweiten. Auch die Landesligisten Mettmann und Monheim fuhren Siege ein.

Kreis Mettmann. Mit einem 2:1 (1:1)-Sieg beim TSV Meerbusch schlossen die Fußballer des VfB 03 Hilden die englische Woche in der Oberliga ab und verteidigten damit zumindest in zwei von drei Begegnungen die Ausbeute aus der Hinrunde – da feierten die Hildener allerdings auch noch einen Erfolg über den SV Hönnepel-Niedermörmter. Im Rückrundenduell am Mittwoch unterlag die Mannschaft von Marcel Bastians aber dem Tabellenvorletzten. Auch ohne Torjäger Pascal Weber (starke Erkältung), Gianluca de Meo (Adduktorenprobleme), Justin Härtel (gesperrt wegen fünfter gelber Karte) und Park Ilkwon (musste nach der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, weil er sich das Knie verdreht hatte) zeigten die Hilden viel Spielfreude. Und weil sie diesmal vor allem ihre Kampfkraft in die Waagschale warfen, setzten sie die Meerbuscher vom Anpfiff an unter Druck.

Gleich die erste Chance nutzte Jannik Weber zur Führung (30.) für die Gäste. Doch die Freude währte nur kurz: Fast umgehend glich der TSV per direkt verwandeltem Freistoß aus. Stefan Schaumburg war es dann, der nach der Pause aus spitzem Winkel erneut den VfB in Führung (59.). Die Gastgeber drängten zwar auf den Ausgleich, trafen aber nur die Torlatte (68.). bs

Ratingen 04/19 kassiert eine in der Höhe verdiente 1:4-Niederlage

Vielleicht wäre das ganze Spiel ja anders gelaufen, wenn Fatih Özbayrak den Ball reingemacht hätte. Der Mittelfeldspieler von Ratingen 04/19 hatte im Oberliga-Duell beim VfB Homberg zu Beginn eine gute Chance, der Torwart hielt den Ball jedoch. So jedoch ging Ratingen nicht in Führung – und kassierte eine richtige Packung: Vier Tore erzielte das Heimteam, erst später kamen die Gäste zum Ehrentreffer, wodurch unter dem Strich eine klare 1:4 (0:3)-Pleite beim Tabellenvierten stand.

Dem 0:1 ging ein verlorener Zweikampf sowie ein Abstimmungsproblem in der Innenverteidigung voraus, das 0:2 resultierte aus einem verlorenen Ball im Mittelfeld. Dazwischen hatte Carlos Penan noch eine gute Chance für den RSV, doch er knallte den Ball drüber. Vor dem dritten Homberger Treffer war der Ball eigentlich schon geklärt, doch dann wurde er wieder verloren. Phil Spillmann rutschte aus, der Ball kam so ungehindert vors Tor – 0:3. Nach der Pause drückte der RSV zwar nochmal auf das Gaspedal, das hielt aber nur sieben Minuten. Ein Fehlpass aus der Abwehr heraus leitete das vierte Tor ein, das dann per Doppelpass ausgespielt wurde. asch

Aushilfsspieler Jöcks holt mit Baumbergern drei Punkte

Patrick Jöcks hatte sicher den meisten Aufwand getrieben, um dem Oberligisten Sportfreunde Baumberg angesichts größter personeller Probleme erneut auszuhelfen. Am Mittwoch hatte der 25-Jährige, der ein Praktikum beim Bundesligisten TSG Hoffenheim absolviert, zum ersten Mal die weite Anreise aus Baden-Württemberg auf sich genommen – und direkt nach der 4:6-Niederlage beim TSV Meerbusch mit dem Auto die Rückreise angetreten.

Der zweite Anlauf brachte nun mehr Erfolg: Das Team von Trainer Salah El Halimi, das zuvor dreimal hintereinanderverloren hatte, gewann gegen den Tabellenzweiten Schonnebeck mit 3:1 (2:1). Baumberg konnte sich auf den elften Platz verbessern und liegt nun mit 32 Zählern immerhin wieder sieben Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Dem Blitzstart durch Robin Hömig (2.) folgte kurz darauf der Ausgleich (6.) und dann eine offene Partie. Hömig profitierte danach von einem Fehler eines Schonnebecker Verteidigers, rannte allein aufs gegnerische Tor zu – 2:1 (25.). Und fast sofort nach der Pause markierte Jöcks nach einem Freistoß von Hömig das 3:1 (47.). Schonnebeck, das wohl auf eine Wende gehofft hatte, blieb eine Leistung für gehobene Ansprüche schuldig – während die Baumberger das Beste aus ihrer angespannten Personalsituation machten. mid

FC Monheim gewinnt souverän mit 5:0 beim Tabellenletzten

Landesligist FC Monheim beendete die englische Woche durch den ungefährdeten 5:0 (2:0)-Erfolg beim Schlusslicht TV Kalkum-Wittlaer versöhnlich. Die Monheimer nahmen von der ersten Minute an das Heft in die Hand, der erste Treffer fiel jedoch erst nach einer knappen halben Stunde durch Philipp Hombach (27.). Damit war die Tür geöffnet: Dejan Lekic legte das 2:0 (34.) nach, nach dem Seitenwechsel erhöhte Miles Adeoye per Strafstoß (Foul an Hombach/66.) auf 3:0, kurz vor Schluss legten Leonard Funke (88.) und Afkir (90.) noch das 4:0 und das 5:0 nach. mroe

Aufsteiger ASV Mettmann bejubelt Klassenerhalt in der Landesliga

Der ASV Mettmann hat nach dem fünften Sieg in Folge den Klassenerhalt in der Landesliga vor Augen. Das Team von Michael Kirschner gewann 3:2 (2:0) beim VSF Amern. „Mit jetzt 42 Punkten werden wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben“, war sich der Coach sicher. Die Mettmanner gingen hochmotiviert zu Werke und führten früh: Feyzullah Demirkol traf nach Vorlage von Regisseur Daniel Rehag (3.), kurz vor der Pause erhöhte Ahmet Kizilisik per Strafstoß (Foul an Rehag/45.) auf 2:0. Zwar verkürzten die Gastgeber nach dem Wiederanpfiff per Elfmeter auf 1:2 (49.), doch Phil Eilenberger stellte wieder die Führung für Mettmann her (66.). In der Schlussphase fiel der erneute Anschlusstreffer für Amern dann zu spät, um den ASV zu gefährden. K.M.

