VfB Langenfeld holt den Stadtmeistertitel

Das Fußballteam aus der Kreisliga B besiegte im Endspiel den Favoriten SC Reusrath mit 3:0.

Langenfeld. Während draußen das Blitzeis die Straßen gefrieren ließ und für Frust sorgte, bescherten die Langenfelder Fußballvereine den Zuschauern bei der Stadtmeisterschaft in der proppenvollen KAG-Halle heiße Stimmung. Am Ende durften Spieler und Fans des VfB 06 Langenfeld als Meister den beliebten Schlachtruf auf sich ummünzen und „Hier regiert der VfB!“ rufen. Dabei trat die Mannschaft von Trainer Nicola Lalli gerade beim 3:0-Finalsieg gegen Vorjahressieger SC Germania Reusrath keck frech auf. „Wir hätten unseren Titel gerne verteidigt. Während wir unsere größten Chancen nicht nutzen konnten, machte der VfB aus drei Chancen drei Tore. Vor allem was für welche? Die haben gut gespielt und verdient gewonnen“, sagte SCR-Coach Tim Schlüter, gestand die Niederlage ein und gratulierte dem Sieger zum Turniersieg.

VfB-Spieler geizten vor dem Tor nicht mit „Zaubertricks“

Schlüter vertrat seinen auf der Tribüne weilenden Chef Ralf Dietrich auf der Bank. Tatsächlich stach der VfB, der dem Bezirksligisten spielerisch im Nichts nachstand, besonders durch seine Effektivität hervor. Allerdings ohne dabei die Essenz des Hallenfußballs, die Kunststücke und „Zaubertricks“ der Techniker in den Teams zu vernachlässigen.

So packte beim B-Kreisligisten nach der frühen und humorlosen 1:0-Führung von Patrick Lier besonders Thilo Brors sein technisches Können am Ball aus und sorgte mit seinen Tricks, von denen einer das 2:0 brachte, für Staunen und Begeisterung. Auch Khalid El Osrouti verdiente sich mit seinem Fallrückzieher zum 3:0 reichlich Szenenapplaus der begeisterten Zuschauer. Da musste sogar Reusraths Sportlicher Leiter Richard Sommer mit einem ungläubigen Kopfschütteln anerkennen „Wir lassen jede Chance aus. Die tun alles rein. Alles verdient.“

Dabei hatte sich der Champion gegen Gastgeber GSV Langenfeld im Halbfinale gerade so ins Finale gekämpft. „Wir wollten hier mit Spaß spielen und zeigen, was wir so können. Dass es jetzt zum Sieg reichen würde, hatten wir heute Mittag beim umziehen nicht gedacht“, sagte ein völlig ausgepumpter Brors vom VfB.

Bezirksligist Berghausen schied schon nach der Vorrunde aus

Nicht so erfreut zeigte sich dagegen SSV Berghausens Trainer Siegfried Lehnert. Seine Truppe konnte in der leichten Gruppe A, in der sie neben Reusrath als Favorit galten, nach einem 0:1 gegen den SC und einem 1:3 gegen GSV schon in der Vorrunde aus. „Wir hatten extra unsere Techniker mitgebracht. Aber ohne Laufbereitschaft nützt Dir auch die beste Technik nichts“, gab sich Lehnert leicht enttäuscht. Da aber seine Mannschaft wie alle anderen auch gerade mit dem Training gestartet ist, sah er dem ganzen lockerer nach.

Sehr zufrieden zeigte sich Horst Koch, Chef des GSV Langenfeld: „Es hat sich keiner verletzt. Wir sind als Außenseiter vierter geworden und wir sind trocken getrunken worden. Wir als GSV sind mit allen Ergebnissen um das Turnier herum völlig einverstanden.“ sagte der 70-Jährige voller Zufriedenheit über das gelungene Turnier. Da konnte ihn auch das Blitzeis nicht erschrecken.

