VfB Hilden will beim Tabellenführer punkten

Die Oberliga-Fußballer haben das Heimrecht getauscht und spielen morgen in Uerdingen.

Hilden. Erst seit knapp zwei Wochen steht fest, dass die beiden Oberliga-Rivalen VfB 03 Hilden und KFC Uerdingen für die Nachholbegegnung aus der Hinrunde das Heimrecht tauschen. „Es gibt noch eine Parallel-Veranstaltung in der Bandsbusch-Halle, deshalb war laut Polizei die Durchführung nicht machbar“, erläutert VfBTrainer Marcel Bastians die überraschende Wende. Für Spitzenreiter Uerdingen ist das nun ein kleiner Vorteil, auf der anderen Seite können sich die Hildener jetzt auf einen tollen Saisonabschluss freuen.

Die Niederlage vor einer Woche im Viertelfinale des Niederrheinpokals wurmte die Fußballer des VfB 03 noch einige Tage. „Jetzt ist das aber abgehakt“, sagt Bastians. Der Coach war mit dem Auftritt seiner Mannschaft durchaus zufrieden, spricht aber auch von einem kleinen Wermutstropfen. „Es war für uns möglich, eine Runde weiterzukommen, aber die Oberhausener waren einen Tick besser und cleverer, deshalb sind wir letztlich verdient rausgeflogen.“ Lehren dürften die Hildener reichlich aus der Partie vor rund 800 Zuschauern gezogen haben. Die wichtigste laut Trainer: „Von vorne bis hinten ist jede Möglichkeit und jeder Ball wichtig. Wir müssen bis zum Ende hochkonzentriert agieren, jeden Pass konzentriert spielen und die wenigen Chancen nutzen.“

Erkenntnisse, die dem VfB vielleicht schon am Sonntag (15 Uhr) in der Krefelder Grotenburg zugutekommen. „Das ist der Unterschied zwischen oben und unten im Fußball“, formuliert es Bastians deutlich. Und ergänzt: „Je höher Mannschaften spielen, desto cleverer und abgezockter agieren sie.“ An diesen Tugenden soll seine Mannschaft nun konsequent arbeiten. „Konzentration und der absolute Wille, den letzten Schritt zu machen“ – zwei grundlegende Qualitäten, die in Uerdingen zum Erfolg führen könnten.

Ob im zweiten Top-Spiel innerhalb einer Woche ein Erfolg gelingt, ist also auch eine Frage der Mentalität. „Wir sind ganz klar in der Außenseiterrolle. Uerdingen schätze ich noch stärker als Oberhausen ein. Wenn wir einen Punkt holen, sind wir überglücklich“, sagt Bastians.

