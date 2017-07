Dem Fußball-Oberligisten glückte ein Coup auf dem Transfermarkt: Sascha Dum spielte schon für Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf.

Hilden. Worauf sich Sascha Dum am meisten freut? Das kalte Radler nach dem Spiel. Oder die Bratwurst am Bierstand. Und dabei noch ein bisschen quatschen. „Das sind Dinge, die sind also Fußball-Profi einfach nicht möglich“, sagt Dum. „Sowas habe ich in den vergangenen 13 Jahren aber echt vermisst. Um so mehr freue ich mich auf das, was jetzt kommt.“ Denn Dum wird künftig für den VfB 03 Hilden in der Fußball-Oberliga auflaufen. Und das mit der Erfahrung aus 65 Erst- und 83 Zweitligaspielen. Ein Transfercoup für die Hildener? Sicherlich. Und doch möchte Dum das alles nicht zu hoch hängen. „Ich bin kein Star oder so. Es ist ja nicht so, dass ein zigfacher Nationalspieler nach Hilden wechselt“, sagt er nüchtern. „Natürlich hatte ich meine Zeit in der Bundesliga, auch in der Zweiten. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Für mich war nach der vergangenen Saison klar, dass ich mein Leben als Fußball-Profi beenden wollte – aber trotzdem weiter spielen will. Da war Hilden eine gute und logische Wahl.“

Dass Verein und Spieler zusammengekommen sind, hatte dennoch ein wenig mit Glück und Zufall zu tun. David Moreno ist ein Freund der Familie und sowas wie ein Spielerberater für die Region. Mit ihm sprach Dum über seine Pläne. „David fragte mich dann, ob der VfB nicht was für mich sei“, meinte Dum. „Dort gehe es kameradschaftlich und familiär zu – genau das, was ich suche.“ Zumal auch Dums Eltern in Hilden wohnen. Moreno fühlte beim Verein vor, das war vor zwei Wochen. Danach ging alles ganz schnell.

„Natürlich waren wir interessiert“, betonte Teammanager Michael Kulm. „Aber erst einmal waren wir etwas überrascht. Wir wären von alleine niemals auf die Idee gekommen, bei einem solchen Spieler anzufragen, aber als uns Moreno anrief, haben wir uns sofort bei Sascha gemeldet.“ Das erste Gespräch führte der Vorsitzende Wolfgang Appelstiel, danach stiegen Kulm und Trainer Marcel Bastians mit in die Gespräche ein. „Wir haben uns total schnell geeinigt“, betont Kulm. „Und bevor einer denkt, wir würden jetzt mit Geld um uns werfen – das war nie ein Thema. Er bekommt die gleichen Auflauf- und Siegprämien wie alle anderen auch.“