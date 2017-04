VfB Hilden lässt sich ausspielen

Die Fußballer des Oberligisten verlieren gegen Velbert mit 0:1.Dagegen gewinnen Baumberg und Ratingen. Auch Mettmann und Monheim behalten die Oberhand.

Kreis Mettmann. „Spiele unter der Woche liegen uns nicht“, lautete die Erkenntnis von Marcel Bastians nach dem Abpfiff. Der Trainer des VfB 03 erinnerte an die Pleite gegen Schlusslicht Hönnepel-Niedermörmter – die ereignete sich an einem Mittwochabend. Und jetzt erwischte es die Hildener am Gründonnerstag beim SSVg Velbert mit einem 0:1. So richtig wach war die Mannschaft an diesem Abend nicht, als sich der Velberter Patrick Dytko durch die Abwehr tanzte und das Tor des Tages erzielte. Der Regionalliga-Absteiger beendete damit seine Negativserie – in den sechs Begegnungen zuvor holte das Team von Mircea Onisemiuc gerade mal einen Zähler. Zu wenig, um weiter im Titelrennen mitzumischen. Mit dem Dreierpack über den VfB 03 gelang den Gastgebern aber zumindest der Sprung auf Rang vier, dabei tauschen sie den Platz mit den Hildenern.

Unterm Strich reichte die magere Velberter Vorstellung zum Sieg. Entsprechend groß war die Freude bei Mannschaft und Coach Onisemiuc, der gleich für Samstag die nächste Übungseinheit ansetzte. Die Hildener Fußballer hingegen dürfen sich von den Strapazen der vergangenen Wochen länger erholen. Erst am Mittwoch steht das nächste Training an. In einer Woche geht es dann gegen den Tabellensiebten VfR Krefeld-Fischeln. bs

Mit einem deutlichen 6:0 fertigt Baumberg den Cronenberger SC ab

Vielleicht war das für den Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) der befreiende Sieg, auf den er zuletzt so lange gewartet hatte. Das aufgrund zahlreicher Ausfälle erheblich umgebaute Team von Trainer Salah El Halimi gewann jedenfalls die Partie gegen den Cronenberger SC auch in der Höhe verdient mit 6:0 (3:0) und legte dadurch einen beruhigenden Puffer zwischen sich und die gefährlichen Plätze.

Die Sportfreunde probierten es aufgrund des in den vergangenen Wochen immer kleiner gewordenen Kreises an Defensivkräften ganz hinten mit einer Dreierkette – die meist ordentlich funktionierte. Nach dem 6:0 (62.) durch Hömig konnten die Sportfreunde damit beginnen, den einen oder anderen angeschlagenen oder gerade erst wieder gesunden Spieler vom Platz zu nehmen. So durfte zuerst Kosi Saka runter (65.) und kurz darauf folgte Doppel-Torschütze Lopez Torres (67.).

Kosi Saka hatte jedoch bald wieder Luft für eine treffende Analyse: „Die ersten 20 Minuten waren nicht so toll. Aber wir sind gelaufen und wir haben gekämpft. Wir wussten, dass wir unsere Chancen bekommen.“ mid

Ratingen dreht in der zweiten Hälfte auf und gewinnt verdient

Eine Standpauke in der Halbzeitpause von Trainer Karl Weiß brachte die Wende: Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 im Spiel beim Tabellenletzten FC Kray auf und gewann am Ende verdient 3:1 (0:0). „In der ersten Hälfte gab es kaum Chancen”, sagte Weiß. „Da haben wir zu wenig gemacht, zu wenig Leidenschaft gezeigt. Das habe ich in der Halbzeit deutlich angesprochen.” Mit Erfolg. „Die zweite Hälfte war gut, sehr gut sogar”, betonte Weiß. „Jetzt nutzen wir die Pause und werden uns ein wenig ausruhen.“ asch

Die Mettmanner knüpfen an die guten Vorstellungen an

Der ASV Mettmann hat die klare 0:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter und jetzigen Tabellenzweiten FSV Vohwinkel gut verkraftet und knüpfte bei der SpVg. Odenkirchen an die guten Vorstellungen an, die zu einer Serie von fünf Partien ohne Niederlagen führten. Wie im Hinspiel behielten die Mettmanner knapp mit 1:0 die Oberhand. „Aufgrund unserer klareren Chancen und der Steigerung im zweiten Durchgang war unser Sieg nicht unverdient. Die Odenkirchener präsentierten sich als der erwartet starke Gegner“, fasste Michael Kirchner die Landesliga-Begegnung zusammen.

Der ASV-Coach hatte vor der Partie eine wichtige Personalentscheidung zu treffen. Da Dario Roberto wegen einer Verletzung bis zum Saisonende ausfällt und Daniel Robrecht im Urlaub weilt, fehlten beide Torhüter aus dem Landesliga-Kader. Kirschner entschied sich für Atacan Sebat, Schlussmann der in der Kreisliga B spielenden dritten Mannschaft. „Ich kannte ihn noch aus der Zeit, als ich früher bei Atatürk Mettmann als Trainer arbeitete. Atacan hat einen prima Job gemacht und mein Vertrauen gerechtfertigt.“ K.M.

Monheims Coach spricht den Spielern ein Kompliment aus

Der Fußball-Landesligist FC Monheim (FCM) redet nach dem klaren 4:0 (2:0) beim abstiegsbedrohten VfL Jüchen-Garzweiler weiter ein Wörtchen mit im Aufstiegskampf. „Das war heute eine gute Vorstellung von uns. Kompliment an die Jungs, mit welcher Ernsthaftigkeit sie diese Aufgabe angegangen sind. Der einzige kleine Makel ist, dass wir die Partie schon deutlich früher hätten entscheiden können“, stellte FCM-Coach Dennis Ruess fest. Vor der Partie in Jüchen hatte der FCM einige Ausfälle zu beklagen. Monheim war trotzdem von Beginn an bestimmend. Nach Ostern geht der Kampf um den Aufstieg in die Oberliga für den FCM am 22. April (Samstag, 16 Uhr, Rheinstadion) gegen den 1. FC Viersen weiter. mroe

