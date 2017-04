VfB Hilden klettert auf Rang vier

Die Fußballer des Oberligisten setzten sich 3:2 gegen den SC Düsseldorf-West durch, bei Ratingen 04/19 und Baumberg verletzten sich zwei Spieler schwer.

Kreis Mettmann. Es war eine Oberliga-Begegnung mit Höhen und Tiefen. Und es war auf beiden Seiten eine Portion Glück mit im Spiel. Dass Fortuna den Fußballern des VfB 03 Hilden vor allem in der Schlussphase der Partie gegen den SC Düsseldorf-West wohl gesonnen war, brachte der Mannschaft von Marcel Bastians einen 3:2 (1:2)-Sieg. Der zweite Erfolg in dieser Saison über den SC West bewirkte, dass die Gastgeber auf den vierten Tabellenplatz kletterten. Die Hildener gingen nach einer Ecke durch Manuel Schulz mit 1:0 (21.) in Führung, konnten aber nicht nachlegen. Stattdessen glichen die Gäste nicht nur aus (25.), sondern drehten die Partie (40.) zwischenzeitlich. In der Schlussphase spielte der VfB durch eine Verletzung auf Düsseldorfer Seite kurz in Überzahl – und hatten prompt Glück: Ein Spieler der Gäste beförderte eine Flanke von Patrick Percoco ins eigene Tor (2:2, 76.), und nach dem beherzten Schuss von Fabio di Gaetano fälschte erneut ein Düsseldorfer die Kugel unglücklich ab. bs

ASV Mettmann muss sich dem FSV-Torjäger geschlagen geben

Überraschend deutlich setzte sich Landesliga-Tabellenführer FSV Vohwinkel beim ASV Mettmann durch. Aber nur auf den ersten Blick sieht dieses Ergebnis nach einer klaren Dominanz der Gäste aus. Über weite Strecken war es eine ausgeglichene Partei, die aus torlos hätte enden können – wäre da nicht Toni Musto gewesen. Der Wuppertaler Torjäger war der überragende Akteur auf dem Kunstrasen: Ihm gelang mit drei mit direkt verwandelten Freistößen ein lupenreiner Hattrick (67., 73., 84.). K.M.

Ratingen 04/19 hat noch nicht einmal eine Trage im Stadion

Eine schwere Verletzung von Samuel Limbasan überschattete die Oberliga-Partie zwischen Ratingen 04/19 und dem SV Hönnepel-Niedermörmter. Bei einem Zweikampf hatte es, wie Limbasan sagte, „laut im Knie geknackt“. Der Stürmer schrie vor Schmerz – und nun begann eine für den RSV hochnotpeinliche Situation. Kein Arzt, kein Rettungssanitäter war vorhanden – und das bei einem Fünftligaspiel. So eilte ein Zuschauer, der zufällig Notfallsanitäter war, von der Tribüne. Doch es kam noch dicker: Weil am Stadionring keine Trage verfügbar war, musste der Unglücksrabe mit einer Holzbank vom Platz getragen werden: Willkommen in der Provinz! Das Ergebnis der Partie rückte glatt ein wenig in den Hintergrund: 3:0 gewann Ratingen gegen ganz schwache Gäste. Torschützen waren Carlos Penan, Ismail Cakici und Luca Bosnjak. asch

FC Monheim braucht für das erste Tor gerade einmal 40 Sekunden

Landesligist FC Monheim ist zurück in der Erfolgsspur. Nach zuvor enttäuschenden Resultaten ließen die Monheimer auf das 5:0 beim TV Kalkum-Witlaer nun ein 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Mönchengladbach folgen. Monheim ging das erste Heimspiel nach vier Auswärtsaufgaben beinahe in Bestbesetzung an, denn lediglich der gesperrte Spielmacher Philipp Hombach (fünfte Gelbe Karte) fehlte. Das erste Tor fiel nach gerade einmal 40 Sekunden durch Dejan Lekic. Der FC ließ danach einige Chancen aus, profitierte nach der Pause von einer Ampelkarte gegen einen Gladbacher. Für die Entscheidung sorgten Lekic (79.) und Karim Afkir (84.). mroe

Jetzt verletzt sich auch noch Baumbergs Hayreddin Maslar

Irgendwann kann das vermutlich keine Mannschaft mehr auffangen. Und der Oberligist Sportfreunde Baumberg hatte aufgrund seiner großen personellen Not schon einiges unternommen, um die Partie beim SC Kapellen/Erft vernünftig über die Bühne zu bekommen. Routinier Hayreddin Maslar etwa stellte sich trotz starker Rückenprobleme in den Dienst der Mannschaft. Und Innenverteidiger Patrick Jöcks, der zurzeit ein Praktikum beim Bundesligisten TSG Hoffenheim absolviert, hatte erneut die mehr als 300 Kilometer weiter Fahrt aus Baden-Württemberg ins Rheinland auf sich genommen. Belohnt wurden beide nicht – im Gegenteil. Baumberg verlor die für den weiteren Kampf um den Klassenerhalt wichtige Partie mit 0:1 (0:1). Noch bitterer: Maslar musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden und droht lange auszufallen. mid

