VfB Hilden II gewinnt beim Landesligisten

Die Fußballer siegten mit 2:0 bei der SSVg Heiligenhaus.

Hilden. Was die Reserve des VfB 03 Hilden gegen die SSVg Heiligenhaus im letzten Testspiel vor dem Rückrundenauftakt ablieferte, konnte sich sehen lassen. Der 2:0 (0:0)-Sieg des Bezirksliga-Zweiten beim Tabellenachten der Landesliga ging in Ordnung. Daran ließ Hildens Trainer Sascha Borsic keinen Zweifel: „Das war eine gelungene Generalprobe.“ Der VfB-Trainer freute sich besonders, dass sich nicht zuletzt die eingewechselten Spieler für einen Platz in der Startelf empfehlen konnten. Mit Nils Remmert (Abwehr) und Bünyamin Dogan (Mittelfeld) waren auch zwei Ex-VfBer bei den Gastgebern erste Wahl.

In der insgesamt flotten Partie bewahrte Torhüter Michael Miler seine Farben mit einer tollen Parade (27.) vor dem möglichen Rückstand. Fünf Minuten darauf köpfte VfB-Kapitän Lukas Schmetz nach einem Freistoß von Marvin Bell an den Querbalken. Auch Heiligenhaus traf einmal Aluminium (41.) und scheiterte im Nachschuss an Keeper Miler – nachdem die Hildener die Abwehrarbeit wegen einer vermeintlichen Abseitsposition eines Heiligenhauser Akteurs für Sekunden eingestellt hatten.

Im zweiten Abschnitt ließen die konzentriert zu Werke gehenden Gäste nur eine klare (Doppel-)Tormöglichkeit der Platzherren zu. Das passierte in der 62. Minute, als Michael Miler gleich zweimal mit starken Reflexen die Führung festhielt. Für die hatte Timo Kunzl auf Zuspiel von Cem Tutan neun Minuten vorher mit einem Schuss aus spitzem Winkel gesorgt. Alen Vincazovic beförderte eine Tutan-Flanke per Kopfball noch an den Querbalken (68.), ehe Marco Tassone seine (neu entdeckte) Torjägerqualität auf Zuspiel von Manuel Mirek mit dem 2:0-Endstand (76.) für den VfB unter Beweis stellte. ER

