VfB Hilden hat den Bann gebrochen

Der Fußball-Oberligist VfB Hilden holt nach langer Durststrecke gegen Hiesfeld drei Punkte. Ratingen 04/19 muss sich gegen Turu Düsseldorf mit 0:2 geschlagen geben. Die Sportfreunde Baumberg verlieren in Essen mit 1:2. Der ASV Mettmann feiert einen Kantersieg gegen Nievenheim. Landesligist FC Monheim lässt bei DSC Düsseldorf die Punkte liegen.

Kreis Mettmann. Für den VfB Hilden 03 scheint nach dem 3:0 gegen TV Jahn Hiesfeld der Bann gebrochen. Der erste Punktspielsieg ist unter Dach und Fach. Von daher gab es nach dem Abpfiff vor gut 250 Zuschauern viele strahlende Gesichter am Hoffeld. Nicht zuletzt bei Gianluca de Meo, der am Freitag 23 Jahre jung wurde und Patrick Percoco, der einen Tag vor dem Spiel seinen 25. Geburtstag feierte. Das Duo überzeugte mit einer guten Vorstellung. De Meo sorgte auf der linken offensiven Außenbahn für viel Betrieb, Percoco machte auf der rechten Defensivseite einen guten Job und schaltete sich oft ins Offensivspiel ein.

Das 1:0 war bis dahin etwas schmeichelhaft, denn in der Anfangsphase hatte Hiesfeld das Geschehen kontrolliert. Die sehr gute Parade von VfB-Keeper Bastian Sube beim Flachschuss von Schirru (5.) passte da ins Bild. Spätestens nach dem 2:0 zeigten die Hildener im Mittelfeld mehr Präsenz und initiierten gefährliche Angriffe. Hiesfeld blieb aber zu beachten, verpasste durch Torjäger Menke, der volley Subes Gehäuse nur knapp verfehlte (29.), eine Riesenchance. Nicht besser machten es auf der Gegenseite Pascal Weber (33., 35.), Kapitän Stefan Schaumburg, der schon vorher (13.) mit einem Heber an den Querbalken Pech hatte (37.), Jannik Weber (40.) und Park Ilkwon (45.).

„Zur Pause hätte es durchaus 4:2 stehen können, beide Teams haben bis dahin gute Chancen liegen lassen. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit mussten wir auf der Hut sein, ehe die Partie mit dem 3:0 entschieden war. Heute war es endlich wieder ein richtiges Heimspiel, mit guter Stimmung auf den Rängen und einer zurecht mit dem ersten Sieg belohnten starken Gesamtleistung“, urteilte Trainer Marcel Bastians nach dem Abpfiff. ER

Ratingen 04/19 lieferte sein schlechtestes Saisonspiel ab

Ratingen 04/19 lieferte sein mit Abstand schlechtestes Saisonspiel ab und verlor gegen eine bis dahin kriselnde Turu völlig verdient 0:2. „Ich bin schon sehr enttäuscht“, sagte Trainer Karl Weiß nach der Partie. „Wir haben gut angefangen und nach zehn, zwölf Minuten komplett den Faden verloren. Unsere Leistungsträger sind überhaupt nicht in die Partie gekommen.“

Dabei war die erste gute Chance sogar für den RSV. Erkan Ari spielte mit einem herrlichen Lupfer Fatih Özbayrak frei, der jedoch aus halblinker Position an Turu-Keeper Nowicki scheiterte. Es sollte jedoch für lange Zeit das letzte Lebenszeichen der Gastgeber sein. „Wir hatten vor der Pause noch Glück, kein Gegentor zu bekommen.“ Die kriselnde Turu lieferte ein Kampfspiel voller Leidenschaft, presste früh und aggressiv und zeigte damit alle Tugenden, die den Ratingern vollständig abgingen. Und so verbuchte 04/19 die dritte Pleite im vierten Spiel seit der Winterpause. Spaß hatten am Sonntagnachmittag nur die Gäste aus Düsseldorf. asch

Sportfreunde Baumberg hatten die Hand schon am Sieg

Es war ein ziemlich ungemütlicher Nachmittag, den der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) wohl auch am liebsten so schnell wie möglich vergessen will. In der auf einem überschaubaren Niveau geführten Partie beim bisher auf einem Abstiegsplatz angesiedelten ETB SW Essen hatten die Baumberger schon eine Hand am Sieg, gerieten aber nach der verdienten Führung noch auf die Verliererstraße und mussten am Ende eine 1:2 -Niederlage hinnehmen. md

Landesligist FC Monheim verlor bei DSC Düsseldorf mit 2:3

Der Fußball-Landesligist FC Monheim (FCM) musste sich im Topspiel der Landesliga beim Tabellenführer DSC 99 Düsseldorf mit 2:3 (0:1) geschlagen geben. Der Aufsteiger scheiterte vor allem an Düsseldorfs überragendem Torjäger Shun Terada, der seine Saisontore 27 bis 29 erzielte. „Heute hat nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen“, fand FCM-Trainer Dennis Ruess. Dem Dritten Monheim fehlte sein Kapitän und Torhüter André Maczkowiak, der sich in der vergangenen Woche im Spiel beim TSV Meerbuch II (1:1) erneut eine Verletzung an der Schulter zugezogen hatte und für den Rest der Saison auszufallen droht. Für Maczkowiak stand Pascal Oehme zwischen den Pfosten. Sehr kritisch sah der FCM später weniger das Ergebnis. „Ich bin normalerweise ein fairer Sportsmann und kann mit der Niederlage auch leben, aber den Sieg gönne ich dem DSC nicht. Sie haben die ganze Zeit über nur provoziert. Das war eines Spitzenreiters nicht würdig“, fand Trainer Ruess. mrö

ASV Mettmann sorgte mit einem 6:0 für eine echte Überraschung

Nach einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Vorstellung setzten sich die Mettmanner Landesliga-Fußballer klar mit 6:0 gegen den VdS Nievenheim durch. Der ASV agierte vor allem im ersten Durchgang wie aus einem Guss und stellte die VdS-Abwehr vor viele Probleme. Mettmanns Coach Michael Kirschner hatte die Nievenheimer eine Woche zuvor beim 2:0-Erfolg über den VfL Benrath beobachtet. Der Trainerfuchs hatte die richtigen Erkenntnisse gezogen und sein Team optimal auf den Gegner aus dem Dormagener Stadtteil eingestellt. klm

