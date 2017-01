VfB Hilden gewinnt gegen U 19 des Wuppertaler SV

Auch die Fußballer des Konkurrenten Baumberg testeten. Der Oberligist verlor gegen Viktoria Köln.

Hilden/Monheim.Das erste Testspiel im neuen Jahr meisterten die Fußballer des VfB 03 Hilden mit Bravour und gewannen 2:1 (2:0) gegen die U 19 des Wuppertaler SV (Junioren-Bundesliga). Bereits nach sechs Minuten nutzte Gianluca de Meo die gute Vorarbeit von Fabio di Gaetano zur 1:0-Führung. Wenig später setzte de Meo mit einem Querpass Vincenzo Lorefice in Szene, der mit einem Schuss in den Winkel auf 2:0 (10.) erhöhte. Erst nach dem Seitenwechsel kam das Wuppertaler Team zu seinem ersten und einzigen Treffer. Nach einem Ballverlust der Hildener in der Vorwärtsbewegung stand die Deckung des VfB 03 nicht gut, und Phil Hennlich verkürzte auf 1:2 (53.).

Im Rückblick fand Michael Kulm vor allem am Auftritt der Hildener in der ersten Halbzeit Gefallen. „Das war der erste Test, da muss man noch mit dem einen oder anderen Fehler rechnen. In zwei bis drei Wochen muss das aber passen“, sah der Teammanager gleichwohl noch Verbesserungsbedarf. Bis zur 25. Minute lieferten die Platzherren eine durchaus erfrischende Vorstellung, gaben dann aber die Spielkontrolle an die Wuppertaler ab und leisteten sich den einen oder anderen Aussetzer. Im zweiten Durchgang taten sich die Platzherren angesichts von acht Wechseln dann noch schwerer. bs

Trotz fünf Gegentreffern fand El Halimi den Auftritt überzeugend

Keine 18 Stunden nach dem 3:0 (1:0)-Sieg über den Bezirksligisten TuS Fichte Lintfort stellten sich die Sportfreunde Baumberg um Trainer Salah El Halimi beim Regionalligisten Viktoria Köln vor, der zumindest unter profi-ähnlichen Bedingungen arbeitet. Der SFB-Coach fand den Auftritt der Baumberger überzeugend – obwohl am Ende ein 0:5 (0:2) stand. Die Höhe war auch der einzige Punkt, mit dem sich El Halimi nicht wirklich anfreunden konnte: „Dieses Ergebnis täuscht. Wir haben es verpasst, uns zu belohnen.“

Gegen Lintfort trafen Ali Daour, Mohammet Ucar und Neuzugang Daiki Sakamoto (20/zuletzt FC Dorndorf). Gegen Viktoria Köln vergab Daour zwei Großchancen, auch Gordon Weniger hatte einen Treffer auf dem Fuß. mid

Anzeige