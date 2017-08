Vergangene Saison erreichten die Fußballer des Oberligisten auf Niederrheinebene das Viertelfinale. Zum Auftakt wartet jetzt eine unangenehme Aufgabe gegen Mülheim..

Hilden/Monheim. Fünf Wochen haben sie konzentriert darauf hin gearbeitet. Am morgigen Sonntag ist es endlich soweit. Im ersten Pflichtspiel, dem Auftakt im Niederrhein-Pokal, geht es für den VfB 03 Hilden um 15 Uhr auf dem Sportplatz Saarnberg gegen den leistungsmäßig nur schwer einzuschätzenden Mülheimer SV, Bezirksligavertreter aus dem Ruhrgebiet.

Die Generalprobe am vergangenen Dienstag beim Mittelrhein-Oberligisten SV Bergisch Gladbach verlor der VfB mit 0:1. Die Hildener vergaben unter anderem durch Sascha Dum und Pascal Weber eine Reihe hochkarätiger Chancen. „Wir mussten eigentlich zur Pause selbst vorne liegen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du die klaren Tormöglichkeiten nicht verwertest. Zumindest haben wir uns diese gegen einen gleichklassigen, starken Gegner aber herausgespielt“, sagte Marcel Bastians nach der Partie und der Trainer ergänzte: „Insgesamt war es, nimmt man das Resultat einmal beiseite, ein richtiger Härtetest, aus dem wir einige Aufschlüsse ziehen konnten. Ab morgen ist der Fokus auf die kommenden Aufgaben im Niederrheinpokal und in der Meisterschaft gerichtet.“

Von daher strahlt der 35-Jährige vor der Partie gegen das „unbeschriebene Blatt“ MSV – besondere Pokalgesetze hin oder her – auch Zuversicht aus. Natürlich ist seine Mannschaft Favorit. Und dieser Rolle will der Oberligist mit einem engagierten, konzentrierten Auftritt auch gerecht werden. Will möglichst ähnlich weit kommen, wie in der abgelaufenen Saison, als nach einem Sieg im Achtelfinale gegen den Ligarivalen SSVg Velbert erst in der Runde der letzten Acht gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen Schluss war.

Zur Erinnerung: Alles begann vor Jahresfrist mit dem 1:0-Erfolg beim Landesligavertreter FC Viersen. Auch seinerzeit musste der VfB 03 eine Menge investieren, um weiter die nächste Runde zu erreichen. Mithin ein warnendes Beispiel, dass im Pokal (negative) Überraschungen nicht ausgeschlossen sind.

„Wir gehen davon aus, dass Mülheim erst einmal defensiv ausgerichtet ist, um dann durch schnelles Umschaltspiel in die Offensive zu kommen“, betont Bastians und ergänzt: „Aus den größeren Spielanteilen müssen wir Kapital schlagen, müssen spielerische Lösungen finden, um den gegnerischen Abwehrverbund zu knacken und vor allen Dingen die herausgespielten Chancen konsequenter nutzen und am besten schon früh einen Treffer vorlegen.“ Und eines will der Übungsleiter erst gar nicht aufkommen lassen, dass nämlich seine Mannschaft den zwei Klassen tiefer um Meisterschaftspunkte kämpfenden Gegner auf die leichte Schulter nimmt. „Für die Mülheimer ist das am Sonntag wahrscheinlich so etwas wie das Spiel des Jahres. Die werden alles investieren, um sich achtbar aus der Affäre zu ziehen“, zollt der VfB-Coach dem Gegner Respekt und ergänzt: „Wir dürfen uns keinen Schlendrian erlauben, geschweige denn den Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Sonst könnte es eine böse Überraschung geben und die brauchen wir im ersten wichtigen Spiel der neuen Saison nun wirklich nicht“, warnt Bastians. ER