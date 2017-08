Der FC Monheim besiegte DSC Düsseldorf mit 4:0, Ratingen 04/19 gewann 3:1 gegen Bocholt. Die Sportfreunde Baumberg spielten 1:1 gegen TuRU, VfB Hilden kassierte eine 1:4-Klatsche in Essen. ASV Mettmann verliert erneut.

Kreis Mettmann. Die Fußballer von Ratingen 04/19 haben gegen den 1. FC Bocholt einen 3:1 (0:0)-Sieg gefeiert und damit die ersten drei Zähler in dieser Oberliga-Saison eingefahren. „Das war genau die richtige Reaktion auf das Spiel in Monheim, die ich auch erwartet habe. Eine insgesamt sehr gute Mannschaftsleistung, besonders durch die Steigerung in der zweiten Hälfte“, sagte Präsident Jens Stieghorst. In der Anfangsviertelstunde wirkten die Ratinger noch etwas verunsichert und ließen Bocholts Philipp Meißner über die linke Seite frei in den Strafraum marschieren, sein Schuss verfehlte das Tor von 04/19-Keeper Dennis Raschka nur knapp (9.). In der Folge kamen die Gastgeber besser in die Partie. Die beste Chance für die Hausherren erzeugte Yannick Wollert mit einem schönen Solo-Lauf über die linke Außenbahn, der 21-Jährige scheiterte aber aus spitzem Winkel am Außenpfosten (22.). Die zweite Hälfte begann ereignisreich: Erst traf Innenverteidiger Phil Spillmann nach einem Freistoß von Timo Krampe aus kurzer Distanz mit dem Kopf – allerdings entschied das Schiedsrichtergespann auf Abseits (46.). Im Gegenzug nutzte Bocholt eine Unaufmerksamkeit in der Ratinger Defensive, so dass Ismail Öztürk zum 1:0 einnetzte (48.). law

VfB 03 Hilden verliert bei SW Essen klar mit 1:4 (0:2)

Nach der tollen Vorstellung zum Oberliga-Auftakt zeigten die Fußballer des VfB 03 nun in Essen wieder einmal ihr anderes Gesicht. „Heute hätten wir sieben Leute in der Halbzeit auswechseln können“, stellte Michael Kulm fest. Und damit machte der Hildener Teammanager sehr deutlich klar, wie es um die Leistung der Mannschaft am Mittwochabend bestellt war. Letztlich misslang auch das Unterfangen, mit neuen Kräften wie Said Harouz oder Gianluca de Meo frischen Wind in die Offensive zu bringen. „Das hat sich nicht so richtig ausgezahlt“, gestand Kulm. Und gab unumwunden zu: „Wir haben heute gegen einen starken Gegner verdient verloren.“

Von Beginn an hatten die Hildener Probleme, schafften es nicht, Druck auf die Essener auszuüben. Dabei wollte Kulm keinen Spieler aus der Mannschaft herausheben. „Jeder hatte heute seinen Anteil an der Niederlage“, fand der Teammanager ungewöhnlich klare Worte. Bereits nach einer knappen Viertelstunde gingen die Essener in Führung. Nach einem weiten Einwurf kam Marvin Ellmann im Strafraum an den Ball und zog aus der Drehung ab. Den Schuss blockte die Hildener Abwehr, aber im Nachsetzen war Alessandro Tomasello zum 1:0 erfolgreich (14.). Auch ihr zweites Tor leiteten die Essener mit einem Einwurf ein. Im Luftkampf mit einem Angreifer ließ VfB-Keeper Bastian Sube den Ball fallen und Marvin Ellmann erhöhte auf 2:0 (30.). Kurz vor der Pause verhinderte Sube sogar noch einen weiteren Einschlag, als er sich gegen Eric Yahkem behauptete, der frei vor ihm auftauchte (42.). bs