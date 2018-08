Der Fußball-Oberligist bezwang den B-Kreisligisten VfL Bocholt 3:0.

Hilden. Die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden haben in Bocholt zwar den erwarteten Pflichtsieg eingefahren, doch rundum zufrieden war Marc Bach mit der Leistung seiner Mannschaft nicht. „Der Gegner hat mit sehr viel Leidenschaft verteidigt und es wirklich gut gemacht. Uns hat hingegen im Angriff die notwendige Zielstrebigkeit gefehlt“, stellte Bach nach dem 3:0 (2:0) beim B-Kreisligisten VfL 45 fest.

Der VfB-Trainer war aber zumindest mit der Abwehrleistung zufrieden. „Über die 90 Minuten hat unser Gegner nur einen Schuss abgegeben“, berichtete der 40-Jährige.

Hilden vergab reihenweise Tormöglichkeiten

Durch den Erfolg zogen die Hildener letztlich ungefährdet in die zweite Runde des Niederrheinpokals ein. Dabei kam ihnen auch zugute, dass die Partie wider Erwarten nicht auf Asche über die Bühne ging, sondern auf Naturrasen. „Der war sogar ordentlich“, erklärte Bach.

Von Beginn an drückten die offensiv ausgerichteten Gäste aufs Tempo. Mihai Bogoiu setzte nach sechs Minuten ein Ausrufezeichen, doch seinen strammen Schuss wehrte Hendrik Ribbes mit einer starken Parade zur Ecke ab. Auch in der Folge wusste der Bocholter Keeper immer wieder zu glänzen, die Hildener konnten ihre Chancen nicht nutzen. Eine davon hatte Talha Demir, er schoss jedoch einen Elfmeter links am Tor vorbei (27.).

Dann aber nutzte Pascal Weber eine Vorlage von Demir und traf von halbrechts zur Führung (40.). Es folgten gute Chancen im Minutentakt, und in der 45. Minute markierte Marcel Elsner das 2:0.

In der Kabine sprach das Hildener Trainergespann die Unzulänglichkeiten der ersten Halbzeit an, viel änderte sich aber nicht am Spiel des VfB 03, der dennoch die Partie weiter dominierte. Nach vergebenen Möglichkeiten von Zissis Alexandris (Ribbes parierte/50.), Demir (umstrittenes Abseitstor/51.), Weber (scheiterte an Ribbes/52.) und Alexandris (schoss freistehend vorbei/64.) schaffte das Bach-Team doch noch den dritten Treffer. Park Ilkwon setzte Demir in Szene, der volley aus elf Metern das 3:0 (72.) erzielte.