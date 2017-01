Fußball in Hilden VfB droht bei erneuter Pokalspiel-Absage ein Zwangstermin

Hilden. Die Vorbereitung des VfB Hilden läuft auf Hochtouren: Am Mittwoch stand ein Testspiel gegen das Regionalliga-Team von Fortuna Düsseldorf auf dem Plan. Die Partie, die der VfB mit 2:5 verlor, war auf einem Nebenplatz der Esprit-Arena ausgetragen worden. Am Sonntag testen die Itterstädter ebenfalls in Düsseldorf gegen den VfL Benrath. Eine Woche später gegen den SC Velbert.

Das Ende November abgesagte Pokal-Viertelfinale gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen soll nun am Sonntag, 12. Februar, am Bandsbusch in Hilden nachgeholt werden. Sollte der Platz aber erneut nicht bespielbar sein, hat der Vorsitzende des Fußballauschusses des FVN, Wolfgang Jades, die Partie für Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr im Niederrhein-Stadion in Oberhausen angesetzt. "Das habe ich beiden Vereinen auch so mitgeteilt", sagte Jades der WZ. Die Auslosung für die Halbfinals solle dann zeitnah stattfinden. ull

