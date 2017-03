VfB 03 will sich in der Spitze festsetzen

Der Fußball-Oberligist empfängt Hiesfeld, Baumberg spielt in Essen, Ratingen gegen die TuRU. In der Landesliga gastiert Nievenheim in Mettmann, Monheim trifft auf den DSC 99.

Kreis Mettmann. Noch wartet der VfB 03 Hilden in der Fußball-Oberliga auf den ersten Punktspielsieg im Jahr 2017. In der bevorstehenden englischen Woche können die Hildener die bisherige Bilanz von zwei Remis und der 1:2-Niederlage in Bocholt nachhaltig aufpolieren. Am Sonntag (15 Uhr) gibt zunächst der TV Jahn Hiesfeld seine Visitenkarte auf dem Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße ab. Dort ist am Mittwoch (19.30 Uhr) der SV Hönnepel-Niedermörmter zu Gast, bevor es am 1. April zum TSV Meerbusch geht.

In der Hinrunde holte das Team von Trainer Marcel Bastians aus diesen Begegnungen die optimale Ausbeute von neun Zählern. Ob dem Tabellensiebten dieses Kunststück wieder gelingt? „Auch wenn wir aus den letzten drei Spielen nur zwei Punkte holten, war nicht alles schlecht, was die Mannschaft gezeigt hat. Aber wir alle wissen, dass wir wieder zur alten Leistungsstärke finden und jetzt endlich liefern müssen. Schließlich wollen wir unseren Tabellenplatz im oberen Tabellendrittel festigen“, sagt Bastians. Fehlen werden Abwehrchef Manuel Schulz (Rotsperre) sowie Florian Grün und Robin Müller (beide Knorpelschaden). Dominik Donath und Park Ilkwon sind dagegen wieder fit. ER

Sportfreunde Baumberg wollen Schwarz-Weiß Essen abhängen

Der vergangene Sonntag war bitter genug für den Oberligisten Sportfreunde Baumberg. Die Begeisterung über das 2:3 gegen den VfR Krefeld-Fischeln hielt sich sowieso in Grenzen. Außerdem gab es eine Rote Karte gegen Christian Krone, die manche überzogen fanden. Seine Strafe: vier Spiele Sperre). Noch viel mehr drückt allerdings auf die Laune an der Sandstraße, wie übel es Louis Klotz erwischte. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Kreuzbandriss und fällt auf jeden Fall für mehrere Monate aus. Am Sonntag (15 Uhr) wäre ein Erfolg für die Sportfreunde beim ETB SW Essen richtig wertvoll, weil sie damit die auf Rang 15 – dem ersten Abstiegsplatz – liegenden Essener (22) fast abgehängt hätten. mid

Sieg des ASV Mettmann kostet Viersener Trainer den Posten

Der ASV Mettmann landete vergangenes Wochenende einen knappen 1:0-Sieg beim abstiegsgefährdeten 1. FC Viersen. Dies hatte Folgen: Der ASV konnte der Punkte-Abstand zur Abstiegszone in der Gruppe 1 der Landesliga vergrößert werden. Der Vorstand der Viersener trennte sich dagegen noch am Sonntag von Trainer Willi Kehrberg und präsentierte zwei Tage später Steve Jäck als neuen Übungsleiter. Ebenfalls vom Niederrhein kommt der nächste Gegner des ASV. Der VdS Nievenheim reist morgen (15 Uhr) aus Dormagen an. Gegen den Tabellennachbarn hat der ASV noch eine Rechnung zu begleichen, denn im Hinspiel verloren die Mettmanner nach einer turbulenten Begegnung mit 2:3. „Da führten wir zur Halbzeit und kamen danach wegen vieler fragwürdiger Entscheidungen dermaßen aus dem Rhythmus, dass wir letztlich als Verlierer den Platz verließen“, sagt ASV-Coach Michael Kirschner im Rückblick. Weiterhin groß ist das Lazarett an verletzten Spielern. Neu dabei ist Dennis Krol, der in Viersen wegen eines Faserrisses ausgewechselt werden musste. André Vink weilt im Urlaub. Nach Gelb-Sperre steht immerhin wieder Außenverteidiger Hakan Yalcinkaya zur Verfügung. K.M.

FC Monheim und der DSC 99 treffen heute im Spitzenspiel aufeinander

Die Spannung steigt. Auf den Landesligsten FC Monheim wartet heute (17 Uhr) das Gipfeltreffen beim Tabellenführer DSC 99 Düsseldorf. Der Aufsteiger selbst liegt derzeit mit seinen 45 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz – vier Zähler hinter dem Klassenprimus (49). Der FCM ist den Düsseldorfern aber in Sachen Konstanz zumindest im Jahr 2017 eigentlich sogar einen Schritt voraus: Monheim holte aus den drei Spielen nach der Winterpause sieben Punkte, beim Remis gegen den Tabellenfünften TSV Meerbusch II (1:1) war für Monheim deutlich mehr drin. Der DSC kommt im neuen Kalenderjahr zwar auf ebenfalls sieben Punkte, erlaubte sich allerdings auch einen dicken Aussetzer. Vor zwei Wochen reichte es beim abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Bayer Dormagen nur zu einem 1:1. Mit dem 3:1-Erfolg gegen den SC Union Nettetal fand Düsseldorf wieder in die Erfolgsspur zurück. Nun bietet sich dem Spitzenreiter die große Chance, den FCM als einen seiner ärgsten Verfolger in die Schranken zu weisen. mroe

Ratingen 04/19 verlängert den Vertrag mit Carlos Penan

Manchmal wird Carlos Penan von den Jugendlichen erkannt, die bei Intersport Egenberger in der Ratinger Fußgängerzone einkaufen. „Das ist immer ein schönes Gefühl“, sagt der Fußballer von Ratingen 04/19. Die Kids kennen ihn entweder, weil er Tore für den Oberligisten schießt – oder er sie bei den diversen Nachwuchs-Camps des Vereins trainiert hat. Präsident Jens Stieghorst stattete ihn jetzt mit einem neuen Vertrag über zwei Jahre aus.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen in mich“, sagt Penan. Dabei darf er durchaus selbstbewusst sein. Der 26-Jährige gehört in dieser Saison zu den Leistungsträgern und ist unter Karl Weiß auf der linken Angriffsseite gesetzt. In dieser Saison erzielte er bereits fünf Treffer, im Jahr davor waren es acht. „Carlos ist durch seine Spielweise und sein Engagement ein Aushängeschild für unseren Verein“, betont Trainer Weiß. „Er hat einen tollen Charakter, wohnt in Ratingen und identifiziert sich mit dem ganzen Klub. Das ist heutzutage eher selten.“ Morgen geht es für den Oberligisten gegen TuRU Düsseldorf – und das endlich wieder im Stadion. „Das ist eine tolle Nachricht“, betont der Angreifer. „Im Stadion ist der Platz größer, und auf dem echten Rasen kann ich meine Stärken besser ausspielen als auf dem Kunstrasen im Sportpark.“ asch

