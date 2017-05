Der Fußball-Oberligist trennte sich von Schonnebeck mit 1:1. In der Landesliga überraschte Mettmann gegen den SC Velbert.

Kreis Mettmann Nach der Talfahrt ausgerechnet beim abstiegsgefährdeten Cronenberger SC, die in einer 0:3-Niederlage endete, schwangen sich die Fußballer des VfB 03 Hilden nun ausgerechnet beim Oberliga-Zweiten SpVg. Schonnebeck zu neuen Höhen auf. Zu einem Sieg reichte es am Ende nicht, aber auch mit dem einen Punkt waren die Hildener beim 1:1 (0:0) hochzufrieden. Diesmal hatte der VfB allerdings auch das nötige Quäntchen Glück, denn bereits nach drei Minuten zeigte Schiedsrichter Benjamin Keck auf den Elfmeterpunkt. Im Strafraum kreuzten sich die Laufwege von Denis Ivosevic und Marc Enger. Der Essener kam zu Fall und trat selbst zum Strafstoß an, doch Torwart German Brozmann verhinderte den Rückstand. Die Hildener gingen in der zweiten Halbzeit überraschend in Führung: Nach Vorarbeit vom Emil Vincazovic und Patrick Percoco köpfte Stefan Schaumburg unhaltbar zum 1:0 (67.) ein. Der Ausgleich der Essener war angesichts des Spielverlaufs aber nur noch eine Frage der Zeit. Bei einem Gewühl vor dem Kasten des VfB Hilden gab’s ein Foul an Marc Enger. Den zweiten Elfmeter der Platzherren verwandelte Matthias Bloch sicher zum 1:1 (81.). bs

ASV Mettmann holt einen Punkt gegen Aufstiegskandidaten

Einen großen Kampf lieferte Landesgligist ASV Mettmann dem Aufstiegskandidaten SC Velbert beim 2:2 (0:0). Verdienter Lohn war ein nicht unbedingt einkalkuliertes Remis – und das nach der 0:5-Pleite im Hinspiel. Die Mettmanner versuchten von Beginn an, in der eigenen Hälfte die Räume eng zu machen und durch schnell vorgetragene Offensivaktionen den ein oder anderen Nadelstich zu setzen. Dieser Plan ging im ersten Durchgang voll auf. Nach der Pause fielen dann Tore: Ahmet Kizilisik brachte die Gäste in Führung (64.), die aber nur drei Minuten währte – Justus Erkens erzielte bei einem Abwehrversuch ein Eigentor (67.). Nach einem abgewehrten Eckball (71.) traf Simon Schubeis von der Strafraumgrenze zum 2:1 für den SC. Doch der ASV wurde für seine Gegenwehr belohnt: Kizilisik verlängerte per Kopf einen Freistoß von Severin Przybylski auf das gegnerische Tor. Velberts Andre Adomat wollte retten, was nicht mehr zu retten war. Trotz Velberter Proteste entschied der Schiedsrichter auf Tor (84.). ER

Ratingen 04/19 weist Defizite in der Verteidigung auf

Es passte zum merkwürdigen Nachmittag im Ratinger Stadion, dass nicht mal über den einzigen Treffer der Hausherren richtig gejubelt werden konnte: Carlos Penan schoss aufs Tor, es sah auch so aus, als hätte er das Tor getroffen. Doch weil der Ball plötzlich hinter dem Tor über die Tartanbahn hoppelte, jubelte niemand – bis auf die Spieler von 04/19. Irgendwann zeigte auch Schiedsrichter Jörg Jörissen auf die Mitte: Der Ball war im Tor – ging aber durch ein Loch im Netz wieder raus. Der Materialfehler passte zum Nachmittag im Stadion. Denn wie das Netz im Tor war auch die Defensive des Oberligisten extrem löchrig – und so unterlag das Team von Trainer Karl Weiß dem TV Jahn Hiesfeld mit 1:2 (1:2). Beim Ausgleich, nur fünf Minuten nach dem 1:0, stand Top-Torjäger Kevin Menke viel zu frei. Und nur drei Minuten später hielt Abwehrspieler Dennis Dluhosch seinen Fuß in eine Hiesfelder Flanke – und der Ball landete ganz oben im Tor. asch