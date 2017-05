Der Oberligist Ratingen 04/19 und Landesligist FC Monheim vermelden die ersten Transfers, bauen aber vor allem auf vorhandene Spieler.

Monheim/Ratingen. Parallel zum Saisonendspurt in der Landesliga werkeln die Verantwortlichen des FC Monheim (FCM) bereits am Kader für die kommende Spielzeit, und schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Verein seine Mannschaft nochmals gehörig verstärken wird. Das liegt in erster Linie daran, dass es den Monheimern wie bereits nach dem Aufstieg im Vorjahr gelungen ist, das Grundgerüst der Mannschaft zusammenzuhalten und die Qualität auf einigen Positionen noch zu erhöhen. Hatte der FCM im Jahr 2016 den Abgang von Innenverteidiger Bahadir Incilli zu verkraften, so verlassen den Landesligisten nach jetzigem Stand nach der aktuellen Saison nur Spieler, die ohnehin meist nur als Teilzeitkräfte aktiv waren: Benjamin Wadenpohl, Marvin Klein, Derman Disbudak, Kevin Okereke, Lars Sczyrba und Sebastian Milinski.

Auf der anderen Seite hat der FCM bereits fünf Verpflichtungen unter Dach und Fach gebracht. Für die Torhüterposition kommen Sebastian Semper (SV Oberbilk) und Johannes Kultscher (FC Mönchengladbach) und werden sich einen Zweikampf um den Posten zwischen den Pfosten liefern, der seit dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Stammkeeper Andre Maczkowiak vakant ist. Auch im Defensivbereich stellt sich Monheim breiter auf: Mit Robin Kreis vom Oberligisten TSV Meerbusch verpflichtet der FCM einen trotz seiner 26 Jahre sehr erfahrenen Spieler und stellt in der Innenverteidigung die Wunschkonstellation her: Mit Kreis, Yannic Intven und Alexander Karachristos stehen drei Spieler mit höherklassiger Erfahrung im Aufgebot, abgerundet wird das Quartett vom erst 21-jährigen Luca Rozic. Außerdem kommt mit Jan Lukas Nosel (20) vom TSV Bayer Dormagen ein weiterer Akteur mit einer vielversprechenden Zukunft ins Rheinstadion.

Außenstürmer Samir Al Khabbachi kehrt zum FC Monheim zurück

Darüber hinaus verstärkt sich Monheim für die kommende Spielzeit mit einem alten Bekannten: Samir Al Khabbachi verließ den FCM vor zwei Jahren in Richtung Sportfreunde Baumberg. Dort wurde der pfeilschnelle Außenstürmer aber nie richtig glücklich und wechselte zur Winterpause zum Bezirksligisten FC Leverkusen, von wo aus er nun an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. „Mit Samir bekommen wir nicht die Katze im Sack, sondern wissen sicher, was wir an ihm haben. Wir haben ihn vor zwei Jahren schweren Herzens auf einem Top-Level ziehen lassen müssen und wir sind zuversichtlich, dass wir ihn da auch wieder hinbekommen“, sagt Trainer Dennis Ruess. Schon jetzt ist er sehr zufrieden: „Für unsere Verhältnisse haben wir da eine richtig gute Truppe zusammen. Wir werden uns in der Breite verstärken und dadurch auch mehr Druck auf die Arrivierten bekommen.“ mroe