Erkrath. Der Wanderpokal, der jetzt wieder einmal beim Jugendmannschaftsturnier auf der Anlage des TC 82 Erkrath ausgespielt wurde, ziert ein weiteres Jahr lang das Clubhaus des Unterbacher TC. Zum bereits neunten Mal in Folge nahm die Mannschaft den Stadtwerke-Pokal (Foto: TC Erkrath) mit in ihr Revier. Auf alle der insgesamt 30 Einzelspieler des Turniers, die in der Punktewertung einen der drei ersten Plätze erreicht hatten, wartete nach den Finalspielen ein Pokal. Gespielt wurde in fünf Altersklassen von U 10 bis U 18. Mit einem packenden Match auf Augenhöhe boten Nick Brankamp (Unterbach) und Joshua Mbasha (Post SV, angetreten für den TC 82) den Zuschauern ein spannendes Finale. Im Match-Tiebreak entschied der Unterbacher das Spiel mit 10:7 für sich. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte der mit Unterstützung des Post SV angetretene TC Erkrath vor dem TSC Unterbach. Red

