Unter Ratinger Fans herrscht schon vor Finale große Euphorie

Eishockey-Regionalligist Ice Aliens freute sich über 1037 Zuschauer.

Ratingen. Das fünfte Play-off-Halbfinale zwischen den Ratinger Ice Aliens und dem Herforder EV war noch keine zehn Minuten alt, da stand der Großteil der 1037 Zuschauer schon auf den Bänken und klatschte. „Steht auf, wenn ihr Ratinger seid“, hallte es durch das Eisstadion am Sandbach – und das Publikum sollte noch häufiger stehen. In den letzten Minuten, als der Sieg mehr oder wenige unter Dach und Fach war, feierten die Zuschauer ihren Eishockey-Regionalligisten mit Standing Ovations – Szenen, die es im Ratinger Eishockey wirklich lange nicht mehr gegeben hatte.

Menschen in Ratingen entdecken ihre Liebe zum Eishockey neu

Die Haupttribüne war fast komplett gefüllt, auf der Gegengeraden standen weitere Fans. Und obwohl die Gäste aus Herford rund 100 Fans weniger mitbrachten, kamen statt 856 plötzlich 1037 Zuschauer an den Sandbach. Ratingen entdeckt die in der Stadt so traditionelle Sportart Eishockey wieder für sich. Die sportliche Leistung allein kann es nicht sein, dass die Fans plötzlich wieder in die Halle strömen – in der Vorsaison holten die Aliens schließlich den Titel, doch mehr als 400 Zuschauer fanden selten den Weg in die Halle. Es war wohl eine Zuschauer-Aktion, die den Nerv traf: Zwei Erwachsene und mindestens ein Kind konnten sich die letzten beiden Spiele für zehn Euro angucken.

So dürften die Verantwortlichen trotz der Aktion immer noch einiges an Eintrittsgeldern eingenommen haben. Und an die volle Halle gewöhnt hat man sich auch: Die Zuschaueraktion wird auch im ersten Final-Spiel gegen die Hammer Eisbären am Sonntag (18 Uhr) fortgesetzt.

Sportlich knüpften die Ice Aliens nach dem 0:2 in der Halbfinalserie an ihr Potenzial an. Höhepunkt war sicher die 6:0-Führung nach zwei Dritteln im vierten Spiel in Herford (Endstand 7:3); doch auch im entscheidenden Spiel setzte sich die höhere individuelle Qualität der Aliens durch. „Die Spitzenteams aus Hamm und Ratingen haben eben vier richtig gute Reihen“, sagte Herfords Trainer Jeffrey Job. „Bei den Teams dahinter sind es eben nur anderthalb bis zwei.“

Anzeige