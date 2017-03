Unitas stellt frühzeitig die Weichen

Die Handballer des Oberligisten sorgten bereits zur Pause für die Vorentscheidung. Mit neuer Trainerin fuhren die Damen von ME-Sport prompt einen Sieg ein.

Kreis Mettmann. Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hatte sich Jörg Förderer wohl ganz anders vorgestellt. Doch nach einer Oberliga-Partie, in der die Haaner Handballer gegen den SV Neukirchen in der ersten Halbzeit die Grundlage für den 31:25 (19:9)-Sieg legten, war der frühere Regionalliga-Spielmacher der Unitas stocksauer. Bei seinem Gegenüber Jurek Tomasik sah das natürlich anders aus: „In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt. Danach haben wir das Spiel verwaltet. Wir haben einfach keine Möglichkeit zu wechseln. Mit der Kondition lässt deshalb auch die Konzentration nach“, erklärte der Unitas-Coach. Letztlich reichte die Kraft aber, um den Ansturm der Gäste nach dem Seitenwechsel zu stoppen und zwei weitere Punkte einzufahren. Zugleich behaupten die Haaner damit weiter den dritten Tabellenplatz. bs

Andre Loschinski sprüht bei Mettmann-Sport vor Spielfreude

Mit dem deutlichen 35:27 (16:9)-Sieg über den TV Vorst zeigten die Oberliga-Handballer von Mettmann-Sport die erhoffte Reaktion auf die unglückliche Niederlage der vergangenen Woche, als das Team in Krefeld-Oppum erst in letzter Sekunde als Verlierer das Parkett verließ. Die Mannschaft von Jürgen Tiedermann tat sich gegen die Gäste, immerhin mit drei Siegen im Kalenderjahr 2017 hoffnungsvoll nach Mettmann angereist, in den ersten zehn Minuten (4:3) schwer, konnte sich aber mit fortlaufender Spieldauer immer weiter befreien und sich über 10:8 (21.) bis zur Pause einen beruhigenden Vorsprung von 16:9 herauswerfen. Andre Loschinski sammelte nicht nur wegen seiner neuen Frisur Pluspunkte. Der Routinier sprühte vor Spielfreude und wirkte mit seinem Elan auf die ganze Mannschaft positiv ein. Der Teamgeist war, gegen die allerdings extrem schwachen Gäste, auf der ganzen Tribüne zu spüren. Nicht weniger wirkungsvoll zeigte sich Karsten Mühlenhaupt, einer der ruhigen Vertreter im Mettmanner Team. Er war sechs Mal erfolgreich und hatte kaum Fehlwürfe zu verzeichnen. erd

TV Angermund schockt Schlusslicht Überruhr in der Schlussphase

Kurz nach der Pause hätte im Oberliga-Gastspiel des TV Angermund beim Schlusslicht SG Überruhr sicherlich auch der härteste TVA-Fan keinen Pfifferling mehr auf sein Team gesetzt. 19:11 lag Überruhr vorne, die Halle tobte. Dieses erste Oberliga-Jahr soll schließlich nicht das vorerst letzte bleiben. Aber dann zeigte der TVA, warum er Platz zwei belegt – und dieses zu Recht. Trainer Uli Richter ließ nur noch „zu Null“ decken, der vorgezogene Björn Thanscheidt übernahm andere Aufgaben. Das klappte. In der 53. Minute war der TVA bei 23:23 durch Patrick Ranftler dran, das Schlusslicht war geschockt. Der junge Brian Burns warf bei 24:23 die erste Führung heraus, Nico Merten legte im Doppelpack nach und bei 26:23 (57.) war alles entschieden. Endstand war 27:25 für den Tabellenzweiten. wm

MTV Dinslaken ist erneut eine Nummer zu groß für Lintorf

Der TuS Lintorf gab alles, die hohe Hinspiel-Niederlage beim MTV Dinslaken schmerzte immer noch. Aber auch diesmal war der Gegner eine Nummer zu groß, die Lintorfer unterlagen 22:25 (10:14) und müssen in der Oberliga-Tabelle wieder sorgenvoll nach unten schauen. Als das Spiel abgepfiffen war, da stellte sich die Mannschaft wie gewohnt dem Publikum. Und fast alle klatschten. Wenn ein Team alles gibt, 60 Minuten lang, dann akzeptiert jeder auch eine solche Niederlage. Die sich schon sehr früh abzeichnete, weil nie eine Führung gelang, weil man immer deutlichen Rückständen nachjagen musste und links zu harmlos war.

Mettmanner Erfolg beruhigt die Gemüter in der Kreisstadt

Die Erleichterung war den Mettmanner Verantwortlichen nach dem beruhigenden 22:19 (11:9)-Erfolg im Kellerduell zwischen ME-Sport und dem TV Borken anzusehen „Ein Sieg war wichtig, um die Gemüter zu beruhigen“, sagte Abteilungsleiter Gerd Norbisrath, der durch den Trainerwechsel von Sabrina Berten zu Steffi Veermann eine unruhige Woche hinter sich hatte. Ein Resultat: Mit Maike Heidkamp, Svenja Schulz und Annika Thanscheidt stehen ME-Sport drei Handballerinnen – teils nach Telefonat mit der neuen Übungsleiterin – nicht mehr zur Verfügung. erd

Wülfrather Damen liefern eine traurige Leistung gegen Lank ab

Lars Faßbender war enttäuscht. Nicht so sehr über die 22:30 (11:13)-Niederlage der Wülfrather Oberliga-Handballerinnen, sondern vielmehr über den Auftritt, den seine Mannschaft beim TuS Treudeutsch Lank ablieferte. „Der Glaube und der Wille haben gefehlt“, stellte der TBW-Trainer fest. „Man kann in Lank verlieren, aber wir dürfen uns so nicht präsentieren – das war schade“, betonte Faßbender. Zumindest in der ersten Halbzeit hielten die Wülfratherinnen die Begegnung noch in einem engen Rahmen, auch wenn sie nie wirklich ins Spiel fanden. Besserung war auch nach dem Wiederanpfiff nicht in Sicht. „Wir kamen nicht mehr in die Zweikämpfe, waren lethargisch“, fand Faßbender kritische Worte. bs

