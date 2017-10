In der Oberliga ließen die Handballer ihrem Gegner keine Chance. Im Derby gewann ME-Sport gegen Angermund. Lintorf verlor das Kellerduell gegen Aufderhöhe.

Kreis Mettmann. Mit dem deutlichen 35:23 (17:9)-Sieg gegen die HSG Wesel bestätigen die Handballer des Oberligisten Unitas Haan ihre gute Form und gehen als Tabellenzweiter in die kurze Herbstpause. „Bei so einem Ergebnis kann die Mannschaft zumindest nicht sehr viel falsch gemacht haben“, sprach Unitas-Trainer Kai Müller seinem Team ein gutes Spielzeugnis aus. Wie in den vergangenen Wochen hatte der Coach gefordert, aus einer sicheren Abwehr heraus Tempo zu fahren und die Weseler durch die erste und zweite Welle nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Das gelang den Gartenstädtern von Beginn an.

Dabei hatte Müller die Stammzuschauer mit einigen Umstellungen überrascht: So ließ der Coach im Tor dem zuletzt zu kurz gekommenen Dario Musachio den Vortritt und setzte Christopher Seher auf die Bank, der bis dato als Nummer eins galt. Genauso gab er Yannick Schmitz statt Moritz Blau im linken Rückraum den Vortritt. „Die Jungs müssen mehr Sicherheit gewinnen. Bei diesem Spiel haben die Jungs Spielpraxis gesammelt“, sagte Müller zu seinen taktischen Entscheidungen im Sinne des Teamgedankens, die gegen einen desolat wirkenden Gegner sicherlich erleichtert wurde.

Doch auf die leichte Schulter nahmen die Hausherren die Weseler jedoch nicht und machten von Beginn an Tempo. Lediglich bis zum 3:2 (7.) blieb der Gast der Unitas, die sich kontinuierlich absetzte, auf den Fersen. Auch nach der deutlichen 17:9-Führung zur Pause blieben Christian Mohaupt und seine Nebenleute konzentriert und bauten den Vorsprung schnell auf 25:12 (45.) aus. Zu diesem Zeitpunkt war die inzwischen etwas einseitige Partie bereits längst entschieden. erd

Mettmann-Sport setzt sich gegen Angermund im Derby durch

„Wir haben verdient verloren“, sagte Ulrich Richter, Trainer des Oberligisten TV Angermund, nach der 25:30 (9:14)-Niederlage seines Teams bei ME-Sport. Selten ging in den vergangenen Jahren ein Derby wohl so humor- und spannungslos über die Bühne wie die diesjährige Auflage. Bei Mettmann-Sport scheint die Mischung zwischen alten Recken und jungen Talenten bestens gelungen zu sein.

Genau mit dieser Routine und Bissigkeit zog die Mannschaft um Trainer Jürgen Tiedermann den Angermundern früh den Zahn. Nach anfänglichem Abtasten legten die Mettmanner den Schalter beim 5:7 (17.) um und drehten die Partie mit einer 6:0-Trefferserie 11:7 (24.) um. Weder eine Überzahlsituation noch ein Siebenmeter halfen Angermund, einen Treffer zu erzielen. Überragend hatte Mettmanns Torwarttrainer Markus Flieter seinen Keeper Jan Sippli auf die Wurfbilder der TVA-Werfer, die sich zugegebenermaßen weder gefährlich noch flexibel präsentierten, eingestellt. Die ME-Sport-Handballer zogen das Tempo, das Tiedermann auf der Bank verlangte, auch durch – sogar Abwehrchef Kim Neuenhofen musste so viele Male als Teil der „zweiten Welle“ nach vorne laufen wie in der gesamten Saison nicht mehr.